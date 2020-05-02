Всю Україну накриють сильні грози і град: синоптики назвали дату

Погода в Україні 3 травня (колаж: РБК-Україна)

Синоптики попередили про сильну грозу в Україні 3 травня

Погода в Україні 3 травня буде теплою, але синоптики попередили про грози, які накриють всю країну. За даними Укргідрометцентру, постраждають всі області. При цьому рівень тепла буде триматися в середньому біля відміток +18... +22 градуси. Також синоптики попередили про сильні пориви вітру.

Так, 3 травня, у всіх областях України очікується грозова погода. Згідно з оновленим прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, в країні очікується тепла погода, попри грозу. Найтепліше буде на сході та півдні країни, де термометри покажуть +20... +23 градуси. Виняток становитиме Одеська область, де термометри покажуть +15... +17 градусів. Трохи прохолодніше, але все так само тепло буде в центральних областях, де синоптики прогнозують +18... +22 градуси. Найхолодніше буде у західних регіонах, де стовпчики термометрів опустяться до +15... +18 градусів.

У нічний час термометри в середньому покажуть +10... +13 градусів. На заході країни в темний час доби очікується +6... +10 градусів.

У Києві 3 травня очікується +18... +20 градусів в денний час. Вночі термометри покажуть +10... +12 градусів.

Погода в Україні 3 травня (скріншот: meteo.gov.ua)

Попри грозу та опади, синоптики попереджають про високу пожежонебезпеку.

"2-5 травня у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Рівненській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в метеорологічному попередженні.

Раніше ми писали, що синоптики прогнозують в травні заморозки.

Також повідомлялося, що синоптик ошелешив погодою на весну в Україні.