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Синоптик ошарашив погодою на весну в Україні: холод до самого Великодня

STYLERЖиття    09.03.2020 - 11:38
Синоптик ошарашив погодою на весну в Україні: холод до самого Великодня
Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні навесні 2020 може розчарувати жителів країни

Погода в Україні навесні 2020 буде досить холодною. Незважаючи на аномально теплий початок весни, синоптик Володимир Деркач вважає, що радіти і замикати в шафі теплий одяг ще рано.

Синоптик упевнений, що досить прохолодна погода в Україні протримається до самого Великодня, тобто до 19 квітня. Деркач дав прогноз на весну, розповівши, якою буде погода у кожному місяці, пишуть "Факти".

Погода в Україні в березні

За словами синоптика, після 10 березня розпочнуться температурні гойдалки, але опадів буде небагато. До 20 числа трохи потеплішає, а в останній декаді березня очікується похолодання.

Погода в Україні у квітні

Почнеться квітень з прохолоди, ймовірні невеликі дощі, але потім потеплішає. При цьому можливі навіть нічні заморозки. Перед Великоднем очікується потепління, але буде вітряно. Опади протягом цього періоду будуть незначними.

"Тільки третя декада принесе більше опадів, але значного підвищення температури доведеться почекати", - упевнений Деркач.

Погода в Україні в травні

Місяць розпочнеться з невеликих опадів, але це не вплине на температуру повітря. Синоптик вважає, що на початку травня на термометрах будуть майже літні показники. Але в середині місяця посиляться дощі, які принесуть прохолоду. У третій декаді буде тепло, але можливі дощі. В кінці травня очікується похолодання.

Володимир Деркач також уточнив, що влітку будуть інтенсивні дощі зі шквалами і градом. Приємне тепло буде змінюватися прохолодою.

Раніше ми писали, що народний синоптик дав невтішний прогноз на літо в Україні.

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