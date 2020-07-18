ЗСУ отримали партію модернізованих танків: як їх покращили (фото)

Українській армії передали модернізовані танки Т-64 (колаж РБК-Україна)

Львівський бронетанковий завод передав Міноборони близько десяти модернізованих танків

Для потреб Міноборони України передали чергову партію відремонтованих і модернізованих танків Т-64. Роботи виконало державне підприємство "Львівський бронетанковий завод".

Про це передали на сайті ДК "Укроборонпром", до складу якого і входить ЛБТЗ.

На танках встановили нові сучасні нічні приціли, новітні цифрові радіостанції, супутникові системи навігації, комплекти динамічного захисту та "ще чимало додатків для більш ефективного виконання бойових завдань".

Як розповів керівник підприємства Віктор Андрощук, основна модернізація танка Т-64 - це, насамперед, системи зв'язку та управління вогнем.

Також на Львівському бронетанковому повідомили, що конструкторсько-технологічне бюро заводу працює паралельно над освоєнням капітального ремонту і модернізацією інших видів гусеничної бронетехніки, як танк Т-80, броньовані ремонтно-евакуаційні машини БРЕМ-2 та БТС-4.

За словами заступника гендиректора з виробництва "Укроборонпрому" Ігоря Фоменка, протягом всього карантину Львівський бронетанковий завод працює "як годинник", своєчасно виконує свої договірні зобов'язання і поставляє техніку на передову.

Для ЗСУ передали партію модернізованих танків Т-64 (Фото: ukroboronprom.com.ua)

Держпідприємство "Львівський бронетанковий завод" займається не тільки ремонтом, але і виготовленням бронетехніки - броньованих пожежних машин ГПМ-72 та ГПМ-54, броньованих ремонтно-евакуаційних машин БРЕМ "Лев" та БРЕМ "Зубр" та тактичної броньованої колісної машини "Дозор-Б".

Також підприємство здійснює капремонт і модернізацію танків Т-72, Т-64 і Т-55 і низки спеціальних інженерних машин, таких, як броньована машина розмінування БМР-2 та інженерна машина розгородження ІМР-2.

Раніше повідомлялося, що в травні у ЗСУ випробували ракетний комплекс, що вражає будь-яку броньовану ціль.

Нагадаємо також, що навесні ЗСУ показали випробування смертоносної ракети "Нептун".