ВСУ получили партию модернизированных танков: как их улучшили (фото)

Украинской армии передали модернизированные танки Т-64 (коллаж РБК-Украина)

Львовский бронетанковый завод передал Минобороны около десяти модернизированных танков

Для нужд Минобороны Украины передали очередную партию отремонтированных и модернизированных танков Т-64. Работы выполнило государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод".

Об этом передали на сайте ГК "Укроборонпром", в состав которого и входит ЛБТЗ.

На танках установили новые современные ночные прицелы, новейшие цифровые радиостанции, спутниковые системы навигации, комплекты динамической защиты и "еще множество приложений для более эффективного выполнения боевых задач".

Как рассказал руководитель предприятия Виктор Андрощук, основная модернизация танка Т-64 - это прежде всего системы связи и управления огнем.

Также на Львовском бронетанковом сообщили, что конструкторско-технологическое бюро завода работает параллельно над освоением капитального ремонта и модернизацией других видов гусеничной бронетехники, как танк Т-80, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-2 и БТС-4.

По словам заместителя гендиректора по производству "Укроборонпрома" Игоря Фоменко, в течение всего карантина Львовский бронетанковый завод работает "как часы", своевременно выполняет свои договорные обязательства и поставляет технику на передовую.

Для ВСУ передали партию модернизированных танков Т-64 (Фото: ukroboronprom.com.ua)

Госпредприятие "Львовский бронетанковый завод" занимается не только ремонтом, но и изготовлением бронетехники - бронированных пожарных машин ГПМ-72 и ГПМ-54, бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ "Лев" и БРЭМ "Зубр" и тактической бронированной колесной машины "Дозор-Б".

Также предприятие осуществляет капремонт и модернизацию танков Т-72, Т-64 и Т-55 и ряда специальных инженерных машин, таких как бронированная машина разминирования БМР-2 и инженерная машина разграждения ИМР-2.

Ранее сообщалось, что в мае в ВСУ испытали ракетный комплекс, поражающий любую бронированную цель.

Напомним также, что весной ВСУ показали испытания смертоносной ракеты "Нептун".