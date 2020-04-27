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ЗСУ показали випробування смертоносної ракети "Нептун": вражаючі фото

STYLERЖиття    27.04.2020 - 17:04
ЗСУ показали випробування смертоносної ракети "Нептун": вражаючі фото
ЗСУ показали ракетний комплекс "Нептун" (колаж: РБК-Україна)

Українські військові продемонстрували в дії ракетний комплекс "Нептун"

ЗСУ продемонстрували випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун", які проходять в Одеській області. Льотні випробування проводяться зі створенням реальних перешкод для головки самонаведення ракети та залученням авіації - літаків СУ-27.

Запуски ракет здійснюються з Державного випробувального полігону ЗСУ "Алібей", який знаходиться в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці в Facebook.

ЗСУ показали випробування смертоносної ракети &quot;Нептун&quot;: вражаючі фотоЗСУ показали випробування смертоносної ракети &quot;Нептун&quot;: вражаючі фотоЗСУ показали випробування смертоносної ракети &quot;Нептун&quot;: вражаючі фото

Ракетний комплекс "Нептун" (фото: Генштаб ЗСУ)

Максимальна дальність пуску такої ракети становить понад 250 кілометрів. Варто зазначити, що установку "Нептун" зробили на підприємстві Київське конструкторське бюро "Луч". Воно входить до складу концерну Укроборонпром.

ЗСУ показали випробування смертоносної ракети &quot;Нептун&quot;: вражаючі фотоЗСУ показали випробування смертоносної ракети &quot;Нептун&quot;: вражаючі фотоЗСУ показали випробування смертоносної ракети &quot;Нептун&quot;: вражаючі фото

Ракетний комплекс "Нептун" (фото: Генштаб ЗСУ)

Нагадаємо, що в мережі з'явилося відео з потужними навчаннями 10-ої штурмової бригади ЗСУ. Захисники України тренуються стріляти зі стрілецької автоматичної зброї на полігоні, пересуваються в польових умовах на БМП, переносять "поранених" на ношах і надають їм першу медичну допомогу.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ отримали від Львівського бронетанкового заводу партію танків ГПМ-54. Ці машини вважаються пожежними. На них встановлено нове гідравлічне обладнання європейських виробників.

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