У ЗСУ випробували ракетний комплекс, що вражає будь-яку броньовану ціль

Фото: випробування РК "Корсар" (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Випробування РК "Корсар" пройшли поблизу селища Гончарівське

В Чернігівській області пройшли випробування легкого переносного ракетного комплексу "Корсар" з удосконаленим прицілом. Ракетний комплекс здатний вразити будь-яку броньовану ціль на відстані 2,5 кілометрів.

Про це повідомили в прес-службі Генштабу ЗСУ Facebook.

Наголошується, що випробування пройшли поблизу селища Гончарівське під керівництвом заступника міністра оборони України Олександра Миронюка.

"Під час випробувань у взаємодії з ДП "Держ ККБ "Луч" були задіяні бойові розрахунки, які пройшли відповідну підготовку, від командування Сухопутних військ ЗСУ, десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій і Морської піхоти ВМС. Оператори розрахунків, поряд з теоретичними навичками, відпрацювали практичні пуски ракет. Для визначення ефективного розпізнавання цілі і точності її поразки пуски ракет були здійснені як у світлу, так і в темний час доби", - зазначили в Генштабі.

На даний момент триває обробка отриманих результатів випробувань.

Наголошується, що ЛПРК "Корсар" призначений для ураження нерухомих і рухомих броньованих цілей з будь-якими видами і типами броні: танків, бронетранспортерів, швидкісних десантних катерів, а також малорозмірних цілей - дотів, вертольотів, безпілотників.

Фото: випробування РК "Корсар" (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що на початку травня в ЗСУ провели випробування модернізованого танка Т72. Фахівці провели випробування стрільби ракетою "Комбат".

Також повідомлялося, що "Укроборонпром" планує випускати бойові безпілотники. До співпраці можуть залучити приватний бізнес.

Автор: Игорь Литвиненко