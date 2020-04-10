Українські військові отримали унікальну потужну зброю

Українські бійці отримали потужне зброя (Колаж РБК-Україна джерело фото: ukroboronprom.com.ua)

Українські військовослужбовці отримали пожежні танки від Укроборонпрому

Збройні сили України отримали від Львівського бронетанкового заводу, що входить до складу держконцерну Укроборонпром, партію танків під назвою ГПМ-54. Ці машини вважаються пожежними. Нова партія буде передана військовим вже в кінці цього місяця. Про це повідомляє Укроборонпром.

У ГПМ-54 встановлено нове гідравлічне обладнання європейських виробників для забезпечення управління лафетним стовбуром, бульдозерним обладнанням і механізмом підйому кузова машини.



Також на пожежну машину встановили нове бульдозерне обладнання з грейдерным положенням, доопрацьована можливість включення пожежного насоса лафетного ствола для гасіння пожежі без зупинки основного двигуна на місці та під час руху.

ЗСУ отримали ГПМ-54 від укроборонпрому (Скріншот)

Директор Львівського бронетанкового заводу Віктор Андрощук розповів, що підприємство завантажене контрактами в рамках державного оборонного замовлення до серпня 2020 року.

"Найчастіше це ремонт і модернізація танків Т-64 для потреб військових. Однак ми сподіваємося до того часу отримати нове державне оборонне замовлення, щоб мати можливість працювати і надалі безперебійно забезпечувати військових якісно відремонтованою бронетехнікою", – зазначив Андрощук.

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