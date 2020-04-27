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ВСУ показали испытания смертоносной ракеты "Нептун": впечатляющие фото

STYLERЖизнь    27.04.2020 - 17:04
ВСУ показали испытания смертоносной ракеты "Нептун": впечатляющие фото
ВСУ показали ракетный комплекс "Нептун" (коллаж: РБК-Украина)

Украинские военные продемонстрировали в действии ракетный комплекс "Нептун"

ВСУ продемонстрировали испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун", которые проходят в Одесской области. Летные испытания проводятся с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации - самолетов СУ-27.

Запуски ракет осуществляются из Государственного испытательного полигона ВСУ "Алибей", который находится в акватории Черного моря. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

ВСУ показали испытания смертоносной ракеты &quot;Нептун&quot;: впечатляющие фотоВСУ показали испытания смертоносной ракеты &quot;Нептун&quot;: впечатляющие фотоВСУ показали испытания смертоносной ракеты &quot;Нептун&quot;: впечатляющие фото

Ракетный комплекс "Нептун" (фото: Генштаб ВСУ)

Максимальная дальность пуска такой ракеты составляет более 250 километров. Стоит отметить, что установку "Нептун" сделали на предприятии Киевское конструкторское бюро "Луч". Оно входит в состав концерна Укроборонпром.

ВСУ показали испытания смертоносной ракеты &quot;Нептун&quot;: впечатляющие фотоВСУ показали испытания смертоносной ракеты &quot;Нептун&quot;: впечатляющие фотоВСУ показали испытания смертоносной ракеты &quot;Нептун&quot;: впечатляющие фото

Ракетный комплекс "Нептун" (фото: Генштаб ВСУ)

Напомним, что в сети появилось видео с мощными учениями 10-ой штурмовой бригады ВСУ. Защитники Украины тренируются стрелять из стрелкового автоматического оружия на полигоне, передвигаются в полевых условиях на БМП, переносят "раненых" на носилках и оказывают им первую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ получили от Львовского бронетанкового завода партию танков ГПМ-54. Эти машины считаются пожарными. На них установлено новое гидравлическое оборудование европейских производителей.

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