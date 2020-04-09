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Штурмова бригада ВСУ провела навчання: вражаюче відео

STYLERЖиття    09.04.2020 - 10:12
Штурмова бригада ВСУ провела навчання: вражаюче відео
Вчення ВСУ показали на відео (Колаж РБК-Україна)

У мережі з'явилося відео з потужними навчаннями 10-ої штурмової бригади ЗСУ

Українські військові провели масштабні навчання, які показали на відео. У ролику показано навчання військовослужбовців 10-ої штурмової бригади "Едельвейс". Зйомки зроблені за допомогою камери GoPro.

Українські бійці на відео тренуються у стрільбі зі стрілецької автоматичної зброї на полігоні, пересуваються в польових умовах на БМП, переміщують "поранених" на ношах і надають їм допомогу. Ролик опубліковано на сторінці 10 гірничо-штурмової бригади ЗСУ в Facebook.

"Навчання – запорука успіху", – підписали відеоролик.

Зазначимо, що ролик набрав величезну кількість "лайків" та перепостів.

Українські військові провели масштабні навчання (facebook)

Як ми раніше писали, українські вояки на фронті записали відеозвернення до громадян із закликом дотримуватися карантин через коронавіруса і залишатися у своїх будинках, щоб протидіяти подальшому поширенню небезпечної хвороби. А самі воїни в цей час прикриють співвітчизників від небезпеки іншого роду.

Бійці на передовій звернулися до українців через карантин: відео Від коронавіруса загинула військовослужбовець: два тижні лікували від ГРВІ
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