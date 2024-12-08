Все тренды зимы: MamaRika показала стильный образ с пуховиком и теплой панамой

Украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Кочетова), которая ранее откровенно ответила, почему согласилась на брак с любимым , продемонстрировала в сети стильный зимний образ с пуховиком оверзайз и теплой панамой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост артистки в Instagram .

MamaRika следит за трендами и часто публикует на своей странице в соцсети Instagram фото в модных луках. Она делится со своими подписчиками снимками как в повседневных образах, так и со съемок и различных мероприятий.

Пуховик

Для повседневного образа певица выбрала стильный пуховик молочного оттенка в стиле оверсайз. Отметим, что это один из самых популярных трендов зимы 2024-2025 годов, который идеально сочетает комфорт, тепло и стиль. Пуховики оверсайз не только обеспечивают защиту от холода, но и помогают создавать модные и актуальные образы.

MamaRika показала модный образ на зиму (фото: instagram.com/mamarika_official)

Преимущества пуховиков оверсайз

Удобство и комфорт

Пуховики оверсайз - это очень удобная и комфортная одежда. Они не ограничивают движения и позволяют чувствовать себя свободно. Внутри таких курток часто много пространства для нескольких слоев одежды, что удобно для холодной зимы.

Тепло

Из-за большого объема и использования качественных утеплителей, такие куртки отлично сохраняют тепло. В них не страшны даже самые холодные зимние дни.

Стиль

Пуховики оверсайз - это не только теплая верхняя одежда, но и тренд. Они выглядят модно и привлекательно, при этом они идеально подходят для уличного стиля и активных городских жителей.

Под верхнюю одежду MamaRikaнадела спортивные штаны голубого оттенка и черное худи. Завершить образ она решила трендовыми высокими кедами на белой подошве и стильной меховой панамой.

MamaRika в пуховике и меховой панаме (фото: instagram.com/mamarika_official)

Теплая панама

Меховая панама сохраняет форму классической панамы с широкими полями, но в отличие от обычных летних моделей, она обычно имеет более плотный материал и утепление для холодной погоды.

Следует присмотреть на зиму панамы нейтральных и натуральных оттенках, таких как черный, коричневый, бежевый, серый или белый. Эти цвета легко сочетаются с зимними пальто, шубами и другими аксессуарами.

Самый актуальный вариант панамы на зиму 2025 - из искусственного меха.

MamaRika в меховой панаме (фото: instagram.com/mamarika_official)