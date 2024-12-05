Какие дубленки считают самыми модными в этом году: Рамина и Астафьева показали тренды на зиму 2024-2025

Короткая дубленка на зиму 2025 - это отличный выбор для холодных месяцев, особенно если вы большую часть дня проводите за рулем автомобиля. Такие дубленки обычно доходят до бедер или чуть выше, что позволяет сохранять комфорт и мобильность, не ограничивая движения.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, как подобрать такую верхнюю одежду, а также с чем ее сочетают блогерша и интервьюер Рамина, а также певица Даша Астафьева.

Как выбрать дубленку

Материал

Присмотрите дубленку из натуральной овчины - она обеспечит тепло и защиту от холода. Также можно встретить модели с искусственной подкладкой, но они могут быть менее теплыми.

Детали

Обратите внимание на наличие капюшона, застежек с молниями или пуговицами, карманов с флисовой подкладкой - они помогут держать тепло.

Цвет

Для зимнего варианта классическими считаются темные оттенки: черный, коричневый, темно-серый. Однако для разнообразия можно выбрать более яркие цвета, такие как бордовый или насыщенный темно-зеленый.

Фасон

Короткие дубленки могут быть приталенными или прямыми. Если вам важен комфорт и свобода движений, выбирайте модели с более свободным кроем.

Какие дубленки выбирают украинские знаменитости

Даша Астафьева

Певица Даша Астафьева для зимнего образа выбрала ультракороткую дубленку рыжего оттенка с большим воротником и рукавами необычного кроя. Под нее она надела теплый свитер и широкие джинсы-трубы кроя черного оттенка.

Отметим, что завершить лук можно удобными кедами на меху или же грубыми ботинками на шнуровке. А если вы боитесь замерзнуть в короткой дубленке, позаботьтесь о комплекте термобелья.

Даша Астафьева показала дубленку на зиму (фото: instagram.com/da_astafieva)

Рамина

Украинская журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай показала образ с коричневой дубленкой-авиатором.

К слову, дубленка-авиатор имеет именно такое название, поскольку одежду с отделкой из овчины считали униформой пилотов. Еще одно название трендового фасона куртки - дубленка-пилот. Характерными для такой куртки остаются объемные рукава, меховой воротник, а также лаконичные вставки внизу в виде тонких ремешков.

Для повседневного лука Рамина выбрала длинную юбку серого цвета, которую дополнила теплым свитером и классическими лоферами на низком ходу. Завершала образ стильная дубленка-авиатор.

Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)