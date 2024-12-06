Шубы из искусственного меха и замша: Андре Тан назвал тренды на зиму 2025

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который недавно представил невероятную коллекцию Fenix , на этот раз рассказал, какие вещи и аксессуары должны быть в гардеробе каждой девушки зимой 2024-2025.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста.

Шубы из эко-меха

Шубы из искусственного меха - это модный и этичный выбор для тех, кто ищет стильную, теплую одежду, но при этом не хочет использовать мех животных.

"Возвращение в прошлое! Шубы, которые носили наши мамы и бабушки в 80-х и 90-х, снова в тренде. Это точно самый уютный акцент твоего зимнего образа!" - отметил Тан.

Шубы из искусственного меха (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Коричневый цвет

Коричневый цвет действительно является одним из главных трендов 2024 года в моде. Этот оттенок был популярен в разных вариациях на подиумах и в коллекциях ведущих дизайнеров, и его влияние распространяется как на одежду, так и на аксессуары и обувь.

"Да, все ждали красный и бордовый, но коричневый уверенно забирает пальму первенства. Почему? Потому что этот цвет делает любую вещь изысканной. Замшевые коричневые сапоги или сумка - мастхэв сезона", - отметил дизайнер.

Коричневый оттенок в моде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Шарфы, палантины, накидки

Большие шарфы, палантины и накидки - это стильные и практичные аксессуары, которые будут в тренде в 2025 году. Они идеально подходят для холодного сезона и могут сделать образ не только теплым, но и элегантным.

"Тренд на объем продолжается! Лучше всего смотрятся шарфы и палантины, которые подходят по цвету или материалу к верхней одежде. Это практично и очень стильно", - отметил Тан.

Варианты на зиму с шарфами и палантинами (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Замша

Замша - это натуральный материал, который получают с помощью особой обработки кожи, что делает ее мягкой, бархатистой и приятной на ощупь. Это отличный материал для создания элегантных курток, пальто, жакетов и накидок, а также сумок.

"Если боитесь носить замшевую обувь зимой, сделайте ставку на аксессуары: сумки, перчатки или даже замшевые шапки - это модно и практично", - отметил Тан.

Замшевая обувь и аксессуары в моде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Приталенные пиджаки и пальто

Приталенные пиджаки и пальто идеально подчеркивают контуры тела, создавая стройный и изящный силуэт. В 2025 году особое внимание делаем акцент на талии, чтобы добавить образам элегантности и утонченности.

"Ретро-шик в тренде, а именно утонченные силуэты снова в центре внимания. Дополни образ стильными сапогами-трубами - на каблуке или без, в зависимости от твоего настроения", - отметил Тан.

Приталенные силуэты (фото: instagram.com/andre_tan_official)