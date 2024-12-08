Всі тренди зими: MamaRika показала стильний образ із пуховиком та теплою панамою

Українська співачка MamaRika (справжнє ім'я - Анастасія Кочетова), яка раніше відверто відповіла, чому погодилася на шлюб із коханим , продемонструвала у мережі стильний зимовий образ із пуховиком оверзайз та теплою панамою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий пост артистки в Instagram .

MamaRika стежить за трендами та часто публікує на своїй сторінці у соцмережі Instagram фото у модних луках. Вона ділиться зі своїми підписниками світлинами як у повсякденних образах, так і зі зйомок та різноманітних заходів.

Пуховик

Для повсякденного образу співачка вибрала стильний пуховик молочного відтінку у стилі оверсайз. Зазначимо, що це один із найпопулярніших трендів зими 2024-2025 років, який ідеально поєднує комфорт, тепло та стиль. Пуховики оверсайз не тільки забезпечують захист від холоду, а й допомагають створювати модні та актуальні образи.

MamaRika показала модний образ на зиму (фото: instagram.com/mamarika_official)

Переваги пуховиків оверсайз

Зручність та комфорт

Пуховики оверсайз - це дуже зручний та комфортний одяг. Вони не обмежують рухів та дозволяють почуватися вільно. Усередині таких курток часто є багато простору для декількох шарів одягу, що зручно для холодної зими.

Тепло

Через великий об'єм та використання якісних утеплювачів, такі куртки відмінно зберігають тепло. У них не страшні навіть найхолодніші зимові дні.

Стиль

Пуховики оверсайз - це не тільки теплий верхній одяг, а ще й тренд. Вони виглядають модно та привабливо, при цьому вони ідеально підходять для вуличного стилю та активних міських мешканців.

Під такий верхній одяг MamaRika одягла спортивні штани блакитного відтінку та чорну худі. Завершити образ вона вирішила трендовими високими кедами на білій підошві та стильною хутряною панамою.

MamaRika в пуховику та хутряній панамі (фото: instagram.com/mamarika_official)

Тепла панама

Хутряна панама зберігає форму класичної панами з широкими полями, але на відміну від звичайних літніх моделей вона зазвичай має більш щільний матеріал і утеплення для холодної погоди.

Варто приглянути на зиму панами нейтральних та натуральних відтінках, таких як чорний, коричневий, бежевий, сірий чи білий. Ці кольори легко поєднуються із зимовими пальтами, шубами та іншими аксесуарами.

Найактуальніший варіант панами на зиму 2025 року - зі штучного хутра.

MamaRika у хутряній панамі (фото: instagram.com/mamarika_official)