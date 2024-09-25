"Не хотела замуж совсем": MamaRika откровенно ответила, почему согласилась на брак с любимым

Исполнительница MamaRika (настоящее имя - Анастасия Кочетова), которая ранее высказывалась о кризисе в отношениях с мужем , на этот раз прокомментировала тему брака с ним.

Об этом популярная артистка рассказала в интервью Маше Ефросининой для ее программы "Экзамен. Новая реальность", и РБК-Украина (проект Styler) пишет об этом подробнее.

MamaRika о браке с Сергеем Середой

Певица призналась, что всегда считала штамп в паспорте не обязательным условием для отношений. Однако, когда встретила своего возлюбленного, изменила мнение и ждала предложения от него.

"Нет, для меня штамп неважен, но я его очень люблю. Я не хотела замуж совсем. Я всегда говорила, что штамп в паспорте - это фигня. Но мне было важно, чтобы именно он сделал предложение, потому что я, пожалуй, впервые в жизни встретила такого достойного мужчину. Я хотела все и сразу - от него, конкретно от него", - объяснила звезда.

"В нем было дело. Мне хотелось, чтобы он сделал все шаги, чтобы проявил себя как мужчина во всех фазах. И все меняется, когда ты встречаешь именно того человека", - добавила она.

скриншоты из интервью

Также Анастасия подчеркнула, что, по ее мнению, каждый человек с рождения имеет определенную "основу", которая остается с ним всю жизнь. В ее случае так и произошло, однако замужество и семейная жизнь внесли определенные "шлифовки".

"Я рядом с ним, наверное, местами немного другая. Основа моя осталась, просто состоялись определенные шлифовки. Штамп в паспорте ничего не изменил, потому что мы только расписались, мы не венчались. Мы были семьей и до свадьбы, это просто был определенный момент амбиций. Мне хотелось, чтобы он сделал этот шаг, отважился и поставил эту точку", - сказала Кочетова.

MamaRika и ее муж Сергей Среда (Фото: instagram.com/mamarika_official)

В разговоре с Ефросининой звезда украинской сцены также вспомнила, что получила предложение от Сергея на третий год их отношений. В общей сложности они были вместе до брака около пяти лет и узаконили отношения в 2020 году.

Несколько лет назад у пары родился сын Давид. Также они имеют собачку Риччи, которую артистка называет своим еще одним ребенком.