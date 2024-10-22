"Все понимают". Дмитрий Кулеба рассказал о своих заработках: на что живет экс-глава МИД

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, за какие деньги живет сегодня.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью бывшего чиновника журналистке Рамине Эсхакзай.

По словам Кулебы, все его доходы "задекларированы и получены в рамках законодательства Украины".

"Я сам себе не определял зарплату. Многие ездили в командировку, все понимают, что суточные по Украине и за рубежом - это разные цифры", - рассказал он.

Кроме того, Дмитрий получает роялти от издателя, которое выпустило и продает его книгу "Війна за реальність". Также он "пообещал написать еще одну".

При этом экс-министр иностранных дел утверждает, что "в жизни не прикоснулся к государственному бюджету страны".

"Для меня это принципиальная позиция", - подчеркнул он.

Отметим, что в электронной декларации об имуществе и доходах за 2023 год Кулеба указал более трех миллионов гривен доходов.

В частности, в прошлом году заработная плата Кулебы как министра составляла 1 368 735 грн, роялти - 966 330 грн, прощение долга (отец Иван Кулеба) - 1 млн грн.

Также он отметил в декларации 884,2 тыс. грн на банковских счетах и 27 тыс. евро наличными.

Любимая Кулебы - украинский бизнесвумен, соучредитель издательства #книголов Светлана Павелецкая задекларировала в прошлом году почти восемь миллионов гривен.

Дмитрий Кулеба занимал должность министра иностранных дел с марта 2020 года. В сентябре 2024 года в рамках "перезагрузки правительства" он был уволен.

Кулеба отметил, что к его деятельности не было претензий, и отставка не связана с неудачами во внешней политике.

Появились слухи, что ему могут предложить одну из ключевых дипломатических должностей за границей, но официальной информации пока нет.