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"Все понимают". Дмитрий Кулеба рассказал о своих заработках: на что живет экс-глава МИД

Вторник 22 октября 2024 17:19
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"Все понимают". Дмитрий Кулеба рассказал о своих заработках: на что живет экс-глава МИД Дмитрий Кулеба (фото: instagram.com/dmytro_kuleba)
Автор: Катерина Собкова

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, за какие деньги живет сегодня.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью бывшего чиновника журналистке Рамине Эсхакзай.

По словам Кулебы, все его доходы "задекларированы и получены в рамках законодательства Украины".

"Я сам себе не определял зарплату. Многие ездили в командировку, все понимают, что суточные по Украине и за рубежом - это разные цифры", - рассказал он.

Кроме того, Дмитрий получает роялти от издателя, которое выпустило и продает его книгу "Війна за реальність". Также он "пообещал написать еще одну".

При этом экс-министр иностранных дел утверждает, что "в жизни не прикоснулся к государственному бюджету страны".

"Для меня это принципиальная позиция", - подчеркнул он.

Отметим, что в электронной декларации об имуществе и доходах за 2023 год Кулеба указал более трех миллионов гривен доходов.

В частности, в прошлом году заработная плата Кулебы как министра составляла 1 368 735 грн, роялти - 966 330 грн, прощение долга (отец Иван Кулеба) - 1 млн грн.

Также он отметил в декларации 884,2 тыс. грн на банковских счетах и 27 тыс. евро наличными.

Любимая Кулебы - украинский бизнесвумен, соучредитель издательства #книголов Светлана Павелецкая задекларировала в прошлом году почти восемь миллионов гривен.

Дмитрий Кулеба занимал должность министра иностранных дел с марта 2020 года. В сентябре 2024 года в рамках "перезагрузки правительства" он был уволен.

Кулеба отметил, что к его деятельности не было претензий, и отставка не связана с неудачами во внешней политике.

Появились слухи, что ему могут предложить одну из ключевых дипломатических должностей за границей, но официальной информации пока нет.

Ранее Женя Галич рассекретил, какую самую большую сумму заработал в своей жизни .

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