ua en ru
Ср, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба после увольнения из МИД может возглавить одно из важных посольств, - источник

Среда 04 сентября 2024 13:22
UA EN RU
Кулеба после увольнения из МИД может возглавить одно из важных посольств, - источник Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Главу МИД Дмитрия Кулебу, написавшего заявление об увольнении, вскоре может уволить Верховная Рада. Ему могут предложить возглавить одно из важных посольств Украины за границей.

Об этом сообщили РБК-Украина собственные источники.

В частности, речь может идти о назначении в Брюссель, где, помимо представительств Украины при ЕС и НАТО, есть и посольство Украины собственно в Королевстве Бельгия и Великом герцогстве Люксембург. Ранее даже обсуждались варианты слияния этих посольство воедино, в рамках оптимизации.

"Но сейчас, с учетом нашей интеграции в ЕС и НАТО это направление надо будет серьезно усилить", - сказал один из собеседников РБК-Украина.

Между тем информагентство Bloomberg обратило внимание, что Кулеба является самым молодым министром иностранных дел Украины. В 43 года он был заметным собеседником госсекретаря США Энтони Блинкена и других министров иностранных дел НАТО. Издание со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с вопросами кадровых перестановок, пишет, что теперь он сосредоточится на укреплении отношений Украины с Альянсом, поскольку она стремится к членству в НАТО.

Напомним, что вчера Дмитрий Кулеба написал заявление об увольненни с должности министра иностранных дел. По информации источников РБК-Украина, главой МИД вместо него будет назначен его заместитель Андрей Сибига.

Что известно о Дмитрии Кулебе

Дмитрий Кулеба родился в 1981 году в г. Сумы. Он с отличием окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "международное право". Кандидат юридических наук.

С 2003 по 2010 год работал в системе Министерства иностранных дел Украины на должностях в центральном аппарате и в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене (вопросы: ОБСЕ).

Затем, работая в секретариате Министра иностранных дел Украины, занимался вопросами имиджа Украины за рубежом, международных организаций, отношений с США. В январе-июне 2013 года был советником вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам. После чего он бросил государственную службу и возглавил Фонд культурной дипломатии UART.

В 2014 году вернулся в МИД на должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. Ввел в работу МИД концепции цифровой дипломатии, стратегических коммуникаций, культурной и публичной дипломатии. Через два года был назначен на должность посла, постоянного представителя Украины при Совете Европы.

С 2019 по 2020 год был вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Украины. В марте 2020-го стал министром иностранных дел Украины, став самым молодым главой МИД Украины.

Подробнее о кадровых ротациях - читайте в отдельном материале РБК-Украина "Рокировки в Кабмине: как изменится состав министров уже на этой неделе. Список фамилий".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Дмитрий Кулеба
NEWS
Враг попал по сердцу города. Как выглядит Львов после комбинированной атаки (фото)
Враг попал по сердцу города. Как выглядит Львов после комбинированной атаки (фото)
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ