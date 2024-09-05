Кулеба уволен с должности главы МИД Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уволен с должности. Он занимал должность министра иностранных дел с марта 2020 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Ярослава Железняка.
"Парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины", - написал он.
По его словам, "за" проголосовали 240 нардепов.
Что известно о Кулебе
Дмитрий Кулеба занимал должность министра иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года. Он также входил в состав Совета национальной безопасности и обороны, начиная с 13 марта 2020 года.
До назначения главой МИД Украины, Кулеба был вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, с августа 2019 года.
В 2016 году Кулеба был назначен постоянным представителем Украины в Совете Европы по указу тогдашнего президента Петра Порошенко. Ранее занимал ряд должностей в Министерстве иностранных дел.
В 2021 году Кулеба получил орден "За заслуги" ІІІ степени, автор книги "Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ". Имеет двоих детей.
Кадровые изменения в Кабмине
В июле РБК-Украина писало, что так называемая "перезагрузка Кабмина", о которой говорят уже давно, предполагает, в частности, смену премьер-министра Дениса Шмыгаля. Если такое решение будет принято, то Шмыгаля могут сменить уже до начала осени.
3 сентября источники РБК-Украина рассказали, что уже на этой неделе ожидаются многочисленные кадровые перестановки в Кабинете министров. Причем, ротации возможны и в Офисе президента.
Как позже пояснил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, в Кабмине планируют сменить 50% состава правительства. В этот же день, уже вечером, грядущие изменения в Кабмине прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
Уже 4 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в Верховную Раду заявление об отставке.
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