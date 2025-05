О чем песня Ziferblat на "Евровидении-2025": глубокий смысл и текст "Bird of Pray"

О чем песня "Bird of Pray"

Украинская группа приехала на конкурс с мощной песней с глубоким смыслом.

Эта композиция, как признавались сами участники коллектива, прежде всего о свободе. О цикле жизни и надежде на счастливое будущее.

Это песня-рефлексия, название которой буквально можно перевести как "Птица молитвы" или "Молитвенная птица".

"Это некое путешествие-исповедь. Я пытался вложить в нее весь тот хаос, тревогу, переживания и надежды, которые живут в моем сердце с 2022 года", - отметил один из участников группы в интервью.

Текст песни "Bird of Pray"

Зайде-зайдеш і до мене

Моя Пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце кохане

Не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

And I call you

Fly

Bird

I’m begging you

begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Cares

Of

Me and my little bird of pray

Вертай-вертайся додому

Рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

I call you

Fly

Bird

I’m begging you

begging you just

Care

Of

Me and my little bird

Fly

Like a Bird

Where do you go

I’m begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Flies

Bird

I’m begging you

Begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Cares

Of

Me and my little bird of pray

Что известно про группу Ziferblat

Ziferblat - украинская музыкальная группа, состоящая из трех участников: Даниила Лещинского (солист), Валентина Лещинского (гитарист), Федора Ходакова (барабанщик).

В 2012 году братья-близнецы Даниил и Валентин Лещинские основали свой первый коллектив, уже в 2015 году появилось название Ziferblat.

В 2023 году группа Ziferblat вошла в лонг-лист Нацотбора на "Евровидение", а осенью получила премию Muzvar Awards как "Новое имя альтернативной музыки". В 2024-м коллектив дошел до финала Нацотбора с песней "Place I Call Home" и занял второе место. В феврале 2025 года Ziferblat победил в Нацотборе.

Напомним, "Евровидение-2025" пройдет с 13 по 17 мая в Швеции, в городе Базель. Представители Украины выступят в первом полуфинале под номером 5, который состоится 13 мая. Второй полуфинал состоится 15 мая, а гранд-финал - 17-го.