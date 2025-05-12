"Евровидение-2025": где смотреть и как голосовать в первом полуфинале
Уже 13 мая в швейцарском Базеле начнется 69-й песенный конкурс "Евровидение". В первом полуфинале на сцену выйдут представители 15-ти стран, чтобы побороться за место в гранд-финале.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где смотреть шоу и как поддержать любимого исполнителя голосованием.
Когда и где смотреть "Евровидение-2025"
Уже 13 и 15 мая зрителей ждут два полуфинала, а победителя конкурса узнаем в финале, который состоится 17 мая.
Украина выйдет на сцену в первом полуфинале - группа Ziferblat выступит пятой в списке. Старт трансляций - в 22:00 по киевскому времени.
Посмотреть шоу можно несколькими способами:
- на телеканале "Суспільне Культура"
- на сайте "Суспільне Євробачення"
- на YouTube-канале "Суспільне мовлення"
- на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest
- в приложении MEGOGO
- или послушать на радио "Проминь"
Как проголосовать
Любимого артиста можно поддержать через:
- официальное приложение Eurovision Song Contest App;
- SMS или телефонный звонок (номера появятся во время эфира);
- специальный сайт esc.vote (работает только в дни шоу).
Зрители из Украины могут отдать свой голос только в том полуфинале, где выступает наш представитель. В этом году это - первый полуфинал 13 мая. А еще украинцы смогут голосовать в финале, который состоится 17 мая.
Если же вы смотрите "Евровидение" из-за рубежа - например, из Франции, Италии или Великобритании - тогда можете голосовать и в первом, и во втором полуфиналах, ведь правила зависят от страны просмотра.
Важно: вы можете отдать до 20 голосов за артистов, которые вас больше всего поразили.
Кто выступит в первом полуфинале и в какой очередности
- Исландия - Væb с песней "RÓA"
- Польша - Юстина Стечковская "GAJA"
- Словения - Клемен "How Much Time Do We Have Left"
- Эстония - Томми Кэш "Espresso Macchiato"
- Украина - Ziferblat "Bird of Pray"
- Швеция - KAJ "Bara bada bastu"
- Португалия - Napa "Deslocado"
- Норвегия - Кайл Алессандро "Lighter"
- Бельгия - Red Sebastian "Strobe Lights"
- Азербайджан - Mamagama "Run With U"
- Сан-Марино - Габри Понте "Tutta l'Italia"
- Албания - Shkodra Elektronike "Zjerm"
- Нидерланды - Клод "C'est La Vie"
- Хорватия - Марко Бошняк "Poison Cake"
- Кипр - Theo Evan "Shh"
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