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"Евровидение-2025": где смотреть и как голосовать в первом полуфинале

Понедельник 12 мая 2025 13:58
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"Евровидение-2025": где смотреть и как голосовать в первом полуфинале Где смотреть Евровидение 2025 и как голосовать (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Уже 13 мая в швейцарском Базеле начнется 69-й песенный конкурс "Евровидение". В первом полуфинале на сцену выйдут представители 15-ти стран, чтобы побороться за место в гранд-финале.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где смотреть шоу и как поддержать любимого исполнителя голосованием.

Когда и где смотреть "Евровидение-2025"

Уже 13 и 15 мая зрителей ждут два полуфинала, а победителя конкурса узнаем в финале, который состоится 17 мая.

Украина выйдет на сцену в первом полуфинале - группа Ziferblat выступит пятой в списке. Старт трансляций - в 22:00 по киевскому времени.

Посмотреть шоу можно несколькими способами:

Как проголосовать

Любимого артиста можно поддержать через:

  • официальное приложение Eurovision Song Contest App;
  • SMS или телефонный звонок (номера появятся во время эфира);
  • специальный сайт esc.vote (работает только в дни шоу).

Зрители из Украины могут отдать свой голос только в том полуфинале, где выступает наш представитель. В этом году это - первый полуфинал 13 мая. А еще украинцы смогут голосовать в финале, который состоится 17 мая.

Если же вы смотрите "Евровидение" из-за рубежа - например, из Франции, Италии или Великобритании - тогда можете голосовать и в первом, и во втором полуфиналах, ведь правила зависят от страны просмотра.

Важно: вы можете отдать до 20 голосов за артистов, которые вас больше всего поразили.

Кто выступит в первом полуфинале и в какой очередности

  1. Исландия - Væb с песней "RÓA"
  2. Польша - Юстина Стечковская "GAJA"
  3. Словения - Клемен "How Much Time Do We Have Left"
  4. Эстония - Томми Кэш "Espresso Macchiato"
  5. Украина - Ziferblat "Bird of Pray"
  6. Швеция - KAJ "Bara bada bastu"
  7. Португалия - Napa "Deslocado"
  8. Норвегия - Кайл Алессандро "Lighter"
  9. Бельгия - Red Sebastian "Strobe Lights"
  10. Азербайджан - Mamagama "Run With U"
  11. Сан-Марино - Габри Понте "Tutta l'Italia"
  12. Албания - Shkodra Elektronike "Zjerm"
  13. Нидерланды - Клод "C'est La Vie"
  14. Хорватия - Марко Бошняк "Poison Cake"
  15. Кипр - Theo Evan "Shh"

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