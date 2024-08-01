"Спасибо, Украина": Харлан поделилась эмоциональными фото после завоевания "бронзы" ОИ

На Олимпийских играх-2024, которые начались 26 июля в Париже, Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях шпажисток. Украинская фехтовальщица прокомментировала свою победу после триумфа в финале над кореянкой Чои Сибин.

Что написала знаменитая украинка, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

Реакция Харлан

В частности, Харлан призналась, что прошло уже двое суток после того, как она стала бронзовым призером Олимпиады-2024, а яркие эмоции до сих пор остались.

"Два суток после… все еще не верю. А все потому, что цель еще не достигнута. 3 августа будем бороться в командном зачете вместе с девочками. И уже после расскажу все. Спасибо тебе, Украина, за поздравления, веру и поддержку!" - отметила Ольга.

Кроме того, украинка поделилась фото, на которых можно увидеть яркие эмоции после вожделенной победы. На одном из кадров она позировала вместе со своими коллегами-шпажистками.

Харлан показала фото с соревнований (Фото: instagram.com/olgakharlan)

Реакция сети

В комментариях коллеги и поклонники поблагодарили спортсменку за приложенные усилия, а также пожелали ей успехов в следующих соревнованиях. Вот некоторые комментарии пользователей:

"Достойная золота!"

"Новых побед вам, чемпионка!"

"Поздравляю, Оля! Вы очень крута"

"Наша гордость. Спасибо за позицию"

"Вы самая лучшая! Мы гордимся вами"

"Ты просто лучшая! Слава Украине!"

Напомним, это уже пятые Олимпийские игры для Харлан и ее пятая награда на международных соревнованиях.

Олимпийские игры-2024 проходят в Париже и 16 других городах всей европейской части Франции, а также - на Таити - острове в составе французского государства и заморского коллектива Французской Полинезии.

Заканчиваются состязания 11 августа.