Дух соревнований и энергии. Лучшие фильмы об Олимпийских играх, которые стоит посмотреть уже сегодня

На фоне масштабного спортивного события, на которое съехались спортсмены из разных уголков мира, РБК-Украина (проект Styler) предлагает посмотреть ленты, связанные с этой тематикой. Познакомьтесь с историями людей, сила, отвага и решительность которых невероятно поражает.

"Нерассказаное: Кейтлин Дженнер"

Лента рассказывает об американском спортсмене Брюсе Дженнере, выигравшем золотую медаль на Олимпийских играх 1976 года. Тогда он побил мировой рекорд, взяв первое место в десятиборье.

После всемирной популярности мужчина стал настоящей звездой в мире спорта, женился на Крис Кардашьян, а в 2015 году решился на каминг-аут. Дженнер стала одной из самых знаменитых трансгендерных женщин мира, поэтому этот документальный фильм точно достоен вашего внимания.

"Пловчихи"

Реальная история посвящена сестрам Юсре и Саре Мардини, которые с детства занимаются плаванием. Однако в период обострения Гражданской войны в Сирии, в 2015 году, их мечты об Олимпиаде уходят на дальний план.

Тем не менее, героини решают рискнуть и отправиться в Европу, чтобы посоревноваться за вожделенное олимпийское золото.

Юсре все же удается принять участие в Олимпийских играх-2016 в составе олимпийской сборной.

"Мирный воин"

Лента рассказывает о талантливом гимнасте, потерявшем веру. Но однажды он встретил на своем пути духовного наставника, и после этого жизнь Дэна переворачивается: он открывает новые возможности, начинает воспринимать мир по-новому, набирается силы и понимания.

"Сила воли: гонка"

Лента снята на реальных событиях. Она рассказывает историю Джесси Оуэнса - известного чернокожего легкоатлета, завоевавшего рекордные четыре золотые медали на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году.