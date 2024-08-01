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"Дякую тобі, Україно: Харлан поділилася емоційними фото після здобуття "бронзи" Олімпіади

Четвер 01 серпня 2024 07:33
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"Дякую тобі, Україно: Харлан поділилася емоційними фото після здобуття "бронзи" Олімпіади Ольга Харлан (Фото: instagram.com/olgakharlan)
Автор: Любов Блажко

На Олімпійських іграх-2024, які розпочалися 26 липня у Парижі, Ольга Харлан завоювала бронзову медаль в індивідуальних змаганнях шпажисток. Українська фехтувальниця прокоментувала свою перемогу після тріумфу у фіналі над кореянкою Чої Сібін.

Що написала знаменита українка, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Реакція Харлан

Зокрема, Харлан зізналася, що минуло вже дві доби після того, як вона стала бронзовою призеркою Олімпіади-2024, а сильні емоції досі залишилися.

"Дві доби після… все ще не вірю. А все тому, що мети ще не досягнуто. 3 серпня будемо боротися у командному заліку разом з дівчатами. І вже після розкажу все. Дякую тобі, Україно, за привітання, віру і підтримку!" - зазначила Ольга.

Окрім того, українка поділилася фото, на яких можна побачити яскраві емоції після омріяної перемоги. На одному з кадрів вона позувала разом зі своїми колегами-шпажистками.

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Реакція мережі

В коментарях колеги та шанувальники подякували спортсменці за докладені зусилля, а також побажали їй успіхів у наступних змаганнях. Ось деякі коментарі юзерів:

  • "Гідна золота!"
  • "Нових перемог вам, чемпіонко!"
  • "Вітання, Олю! Ви дуже крута"
  • "Наша гордість. Спасибі за позицію"
  • "Ви найкраща! Ми пишаємося вами"
  • "Ти просто найкраща! Слава Україні!"

Нагадаємо, це вже п’яті Олімпійські ігри для Харлан і її п'ята нагорода на міжнародних змаганнях.

Олімпійські ігри-2024 проходять у Парижі і 16 інших містах усієї європейської частини Франції, а також - на Таїті - острові у складі французької держави та заморського колективу Французької Полінезії.

Закінчуються змагання 11 серпня.

Візьміть собі на замітку найкращі фільми про Олімпійські ігри, які варто подивитися вже сьогодні.

Також пригадайте, якою була церемонія відкриття грандіозних спортивних змагань.

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Ольга Харлан Олімпіада 2024 Зірки шоу-бізнесу
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