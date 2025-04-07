"Все, до свидания": звезда украинских сериалов признался, почему заблокировал Байрак в начале войны

Украинский актер Владимир Гладкий, известный многим по телесериалам "Дільничний з ДВРЗ" и "АТП Перевізники", рассказал, почему заблокировал в мессенджере режиссера Оксану Байрак, у которой ранее снимался.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Алине Доротюк.

Актер рассказал, как познакомился с Оксаной Байрак - ему предложили эпизодическую роль в сериале "Ничто не случается дважды" (2018-2020).

"Она меня пригласила без проб, она вообще брала без проб, по фото, она пригласила в "Ничто не случается дважды" на маленькую какую-то роль - комендант в общежитии", - рассказал Гладкий.

Но его актерская игра Оксане Байрак так понравилась, что она дополнила его роль в сериале.

"После одного съемочного дня она позвонила мне и сказала: "Мы тебе роль сделали из одного персонажа два". И после этого я с ними и в Грузию летал", - отметил он.

Также он подчеркнул, что Байрак была профессионалом.



Гладкий рассказал про последнюю переписку с Байрак (скриншот видео)

"Она могла тебе что-то по ходу подсказать. Она могла смонтировать как-то по-другому, переозвучить. Был какой-то творческий процесс. Мне нравилось с ней работать", - поделился звезда украинских сериалов.

В первые дни полномасштабной войны актер вывозил людей к границе с Украиной. Именно тогда, после очередной переписки в Instagram, он решил ее заблокировать.

"Просто тогда это уже стала точка невозвращения. Или ты с Украиной, или иди тогда на х..р. Вот и все. Она такая: "Я с украинским народом, я за народ, это все власть", - вспомнил Владимир Гладкий.

Тогда он задал Байрак простой вопрос: "Кто бомбит Харьков сейчас?".

"Она ну что-то там: "Вот я - Байрак, а Байрактары что-то там это самое. И я говорю: "Все, до свидания. Я ее заблокировал", - рассказал актер.

Где Оксана Байрак во время войны и что она говорила

Оксана Байрак - украинский режиссер, которая сняла много популярных сериалов. Она родом из Симферополя, но после оккупации Крыма жила в Украине и России.

Начало войны - 24 февраля 2022 года - режиссер встретила в Одессе. Туда она приехала, чтобы отпраздновать свой день рождения.

Там она находилась некоторое время, однако в 2023 году "засветилась" в РФ. Предательница начала снимать сериал для "России-1" под новым псевдонимом Фрося Касьян.

Также она неоднократно высказывала свою позицию. В частности, Байрак заявляла, что Украина сама виновата в войне с Россией. Более того, она считает россиян и украинцев братскими народами.

Кроме того, режиссер поддерживала куму Путина Оксану Марченко и скандальную ведущую Снежану Егорову, которая говорила, что "Путин - спаситель".



Скандальная режиссер Оксана Байрак (instagram.com/ksanabayrak)