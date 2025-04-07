"Все, до побачення": зірка українських серіалів зізнався, чому заблокував Байрак на початку війни

Український актор Володимир Гладкий, відомий багатьом за телесеріалами "Дільничний з ДВРЗ" і "АТП Перевізники", розповів, чому заблокував у месенджері режисерку Оксану Байрак, у якої раніше знімався.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Аліні Доротюк.

Актор розповів, як познайомився з Оксаною Байрак - йому запропонували епізодичну роль у серіалі "Ніщо не трапляється двічі" (2018-2020).

"Вона мене запросила без проб, вона взагалі брала без проб, по фото, вона запросила в "Ніщо не трапляється двічі" на маленьку якусь роль - комендант у гуртожитку", - розповів Гладкий.

Але його акторська гра Оксані Байрак так сподобалася, що вона доповнила його роль у серіалі.

"Після одного знімального дня вона зателефонувала мені і сказала: "Ми тобі роль зробили з одного персонажа два". І після цього я з ними і в Грузію літав", - зазначив він.

Також він підкреслив, що Байрак була професіоналом.



Гладкий розповів про останнє листування з Байрак (скриншот відео)

"Вона могла тобі щось по ходу підказати. Вона могла змонтувати якось по-іншому, переозвучити. Був якийсь творчий процес. Мені подобалося з нею працювати", - поділився зірка українських серіалів.

У перші дні повномасштабної війни актор вивозив людей до кордону з Україною. Саме тоді, після чергового листування в Instagram, він вирішив її заблокувати.

"Просто тоді це вже стала точка неповернення. Або ти з Україною, або йди тоді на х..р. Ось і все. Вона така: "Я з українським народом, я за народ, це все влада", - згадав Володимир Гладкий.

Тоді він поставив Байрак просте запитання: "Хто бомбить Харків зараз?".

"Вона ну щось там: "Ось я - Байрак, а Байрактари щось там це саме. І я кажу: "Все, до побачення. Я її заблокував", - розповів актор.

Де Оксана Байрак під час війни та що вона говорила

Оксана Байрак - українська режисерка, яка зняла багато популярних серіалів. Вона родом із Сімферополя, але після окупації Криму жила в Україні та Росії.

Початок війни - 24 лютого 2022 року - режисерка зустріла в Одесі. Туди вона приїхала, щоб відсвяткувати свій день народження.

Там вона перебувала певний час, однак у 2023 році "засвітилася" у РФ. Зрадниця почала знімати серіал для "России-1" під новим псевдонімом Фрося Касьян.

Також вона неодноразово висловлювала свою позицію. Зокрема, Байрак заявляла, що Україна сама винна у війні з Росією. Ба більше, вона вважає росіян і українців братніми народами.

Крім того, режисерка підтримувала куму Путіна Оксану Марченко та скандальну ведучу Сніжану Єгорову, яка говорила, що "Путін - рятівник".



Скандальна режисерка Оксана Байрак (instagram.com/ksanabayrak)