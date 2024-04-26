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Звезда фильмов Оксаны Байрак ответила, что думает о предательнице: "Это осознанный выбор"

Пятница 26 апреля 2024 12:33
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Звезда фильмов Оксаны Байрак ответила, что думает о предательнице: "Это осознанный выбор" Зюркалова и Байрак (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Актриса Анастасия Зюркалова, которая снималась в фильмах режиссера Оксаны Байрак, когда была еще ребенком, рассказала, что думает о поступках и позициях предательницы.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом она высказалась в интервью Алине Доротюк, которое уже вышло на ее YouTube-канале.

Что актриса думает о позиции предательницы

"Дело в том, что мы не общались лет уже лет 15-18. Именно после фильма "Женская интуиция 2" это был последний фильм, в котором я принимала участие, который она снимала, мы не общались совсем", - отметила Зюркалова.

При этом актриса признала факт существования слухов, что между ней и Байрак якобы возникли какие-то конфликты или скандалы. Но она не ссорилась с режиссером. Просто их общение прекратилось, ведь, по мнению Зюркаловой, в нем не было нужды.

Звезда фильмов Оксаны Байрак ответила, что думает о предательнице: &quot;Это осознанный выбор&quot;

Зюркалова тогда и сейчас (коллаж: РБК-Украина)

"Я не могу что-то комментировать о ее позиции. Во-первых, я не очень слежу за его творчеством и его высказываниями. Но опять же, это ее осознанный выбор", - заявила артистка.

Что известно о позиции Байрак

Режиссер, переметнувшаяся на сторону РФ после 2014 года, в начале полномасштабной войны заявляла, что все равно считает россиян "братскими народами". Более того, Байрак говорила, что во всем якобы виновата Украина.

Впрочем, потом режиссер исчезла "с радаров". А в 2023 году стало известно, что Байрак сбежала в Россию и веселится с "путинистом". Уже вскоре появилась информация и о том, что предательница сменила имя, чтобы снимать сериалы в России.

Напомним, ранее Зюркалова призналась, сколько ей платят за работу официанткой в Канаде.

Кроме того, недавно стало известно, что Дантес и звезда кино для взрослых объединились ради "недетского" видео.

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