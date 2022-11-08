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Спас и влюбился: помощник президента Чехии женился на украинской беженке (фото)

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Вторник 08 ноября 2022 10:10
Спас и влюбился: помощник президента Чехии женился на украинской беженке (фото) Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек (фото: blesk.cz)
Автор: Юлия Гаюк

43-летний пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек женился на беженке из Украины, которую приютил у себя дома с сыном в рамках помощи украинцам.

Об этом сообщает чешское издание Blesk.

Иржи Овчачек познакомился с украинкой весной, когда она с сыном приехала в Чехию из-за войны в Украине. В рамках помощи беженцам пресс-секретарь предложил женщине с ребенком пожить в его доме. И именно так их сердца сошлись.

Как пишет издание Blesk, свадьба была достаточно скромной.

"Церковь, тесный семейный круг, невеста с ребенком от первых отношений и одно знакомое лицо. Вот так выглядела свадьба Иржи Овчачека, которая шокировала чешскую общественность!" - говорится в сообщении.

О самой избраннице Иржи почти ничего не известно, кроме того, что она из Украины и имеет сына дошкольного возраста.

Спас и влюбился: помощник президента Чехии женился на украинской беженке (фото)

Свадьба Йиржи Овчачека и украинки (фото: blesk.cz)

Напомним, что Чехия оказывает большое количество поддержки Украине в борьбе против России.

Например, мы сообщали, что Чехия выступает за создание трибунала для суда над руководством России.

Читайте также, как обходится жителям Украины в крупнейших городах Чехии.

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Чехия беженка