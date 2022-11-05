По карману украинцам. Какая стоимость жизни в крупных городах Чехии

Чехия – одна из стран ЕС, которые гостеприимно принимают украинцев во время войны. Эту страну следует выбрать для временного проживания благодаря высокому уровню жизни и сравнительно невысоким ценам.

Сколько стоят жилье, продукты и транспорт в Чехии, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на VisitUkraine.today.

По стоимости жизни Прага заняла 60-е место из 227 городов в рейтинге Mercer Cost of Living 2022. Жить в этой столице дешевле, чем в Лондоне, Дублине и Милане.

Семье из 2 человек в месяц хватит бюджета в 1400 евро (35000 чешских крон).

Сколько стоит оплачивать жилье в Чехии

Жилье в аренду в Чехии дешевле, чем в странах Западной Европы. К примеру, в центре Праги однокомнатную квартиру можно арендовать за 600 евро в месяц, а в других районах – за 400 евро. Чем ближе исторический центр и линия метро, тем дороже обойдется аренда.

В меньших городах – например, Остраве и Брно – затраты на аренду будут меньше, учитывая более низкий спрос.

При выборе однокомнатной квартиры следует учесть, что такой тип жилища в Чехии в большинстве случаев не подразумевает отдельную кухню.

А при подписании договора аренды владелец может попросить уплатить плату за первый и последний месяц проживания.

Фото: Однокомнатную квартру в центре можно снять за 600 евро (unsplash.com/alice)

Дополнительно к плате за аренду следует учесть стоимость коммунальных услуг (воду, свет, вывоз мусора) –180 евро. Это водоснабжение, свет, вывоз мусора. В Чехии чаще всего свет и газ привязаны к конкретному человеку, а не к квартире. Также существуют неспециализированные коммунальные платежи – освещение в подъезде, уборка домовой территории.

Интернет дома обойдется в 20 евро в месяц.

Сколько стоят основные продукты в Чехии

Семья, готовящая блюда дома, может уложиться в 200 евро в месяц. Если не ограничиваться покупкой продуктов, но и питаться вне дома, следует рассчитывать на 350-400 евро в месяц.

В Чехии работают крупные торговые сети: английские супермаркеты Tesco, немецкие Aldi и Albert, местное голландское подразделение Ahold Delhaize, а также Billa и Lidl.

Следует учесть, что наклейка Klassa на продуктах в супермаркете – это знак, свидетельствующий о высоком качестве товара. Впрочем, недорогие и качественные продукты можно купить и на фермерских рынках.

Развлечения и рестораны в Чехии

Стоимость обеда на двоих в недорогом ресторане может составить 16 евро. Если заведение среднего класса или расположено в туристическом центре – вдвое больше. Заказывая алкоголь или сигареты, следует учесть, что они стоят дорого. Например: бутылка вина – 5 евро, пиво – 0,7 евро, пачка сигарет – 3,5 евро.

Фото: Обед в ресторане обойдется в 16 евро на двоих (unsplash.com/kevin-curtis)

В Чехии есть не только традиционные местные рестораны. Также можно посетить французские кондитерские, британские пабы, рестораны японской, китайской, корейской кухни, аргентинские стейк-хаусы и кубинские рестораны.

Сходить в Пражский театр обойдется в 35 евро за билет, в кино – 5 евро.

Сколько придется платить за транспорт и бензин

Между городами в Чехии можно ездить на поездах и автобусах. В городах лучше воспользоваться общественным транспортом. Можно купить билеты как для разовых поездок, так и проездные в месяц.

1 поездка – 1 евро;

месячный проездной на все виды транспорта – 20 евро.

Если есть необходимость ездить на собственном автомобиле, цены на топливо колеблются от от 1,29 евро до 1,36 евро за литр. Для поездок по платным магистралям необходимо на заправке купить виньетку для авто – она 55,5 евро в год.

Сколько стоит медицинская страховка

В Чехии высокий уровень здравоохранения. Бесплатные медицинские услуги - для владельцев государственных страховых полисов, которые беженцы получают в течение 5 месяцев.

Фото: Беженцы в Чехии (gettyimages.com)

Со временем базовый пакет в месяц обойдется в 80 евро. За эти средства можно получить консультацию врача и выдачу медицинских препаратов по рецепту.

Если страхование отсутствует, осмотр врача обойдется в 25-30 евро. Как и в других странах, очень дорого стоят стоматологические услуги.

Напомним, мы писали, что изменится для украинцев в Чехии в 2023 году.