Врятував і закохався: помічник президента Чехії одружився з українською біженкою (фото)
43-річний прессекретар президента Чехії Іржи Овчачек одружився з біженкою з України, яку прихистив у себе вдома із сином в рамках допомоги українцям.
Про це повідомляє чеське видання Blesk.
Іржи Овчачек познайомився з українкою навесні, коли вона із сином приїхала до Чехії через війну в Україні. У рамках допомоги біженцям прессекретар запропонував жінці з дитиною пожити в його будинку. І саме так їхні серця зійшлися.
Як пише видання Blesk, весілля було досить скромним.
"Церква, тісне сімейне коло, наречена з дитиною від перших стосунків і одне знайоме обличчя. Ось так виглядало весілля Іржи Овчачека, яке шокувало чеську громадськість!" - йдеться у повідомленні.
Про саму обраницю Іржи майже нічого не відомо, окрім того, що вона з України та має сина дошкільного віку.
Весілля Іржи Овчачека та українки (фото: blesk.cz)
Нагадаємо, що Чехія надає велику кількість підтримки Україні в боротьбі проти Росії.
Наприклад, ми повідомляли, що Чехія виступає за створення трибуналу для суду над керівництвом Росії.
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