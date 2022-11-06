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В МИД Чехии выступили за создание спецтрибунала над руководством России

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Чехия, Воскресенье 06 ноября 2022 16:26
В МИД Чехии выступили за создание спецтрибунала над руководством России Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Министерстве иностранных дел Чехии призвали к созданию специального трибунала над высшим руководством России за совершенные в Украине военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы МИД Чехии Яна Липавского в Twitter.

"Чехия - среди стран, выступающих за создание специального трибунала для суда над высшим политическим руководством России за преступления в Украине. Любые политические лидеры государства должны нести ответственность за развязывание войны", - написал он.

Также Липавский добавил, что сейчас не время говорить о мирных переговорах с Россией, ведь она понимает только язык силы.

"Нужно жесткое отношение. Если мы хотим безопасности - должны действовать правила, и мы должны обеспечивать их выполнение на международном уровне", - заявил он.

Напомним, что утром 31 октября премьер-министр Чехии Петр Фиала прибыл с визитом в Киев вместе с делегацией из чешского правительства.

В тот день Украина и Чехия договорились о новых санкциях для России, а также подписали меморандумы, которые будут поддерживать украинскую экономику.

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