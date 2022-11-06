В МИД Чехии выступили за создание спецтрибунала над руководством России

В Министерстве иностранных дел Чехии призвали к созданию специального трибунала над высшим руководством России за совершенные в Украине военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию главы МИД Чехии Яна Липавского в Twitter .

"Чехия - среди стран, выступающих за создание специального трибунала для суда над высшим политическим руководством России за преступления в Украине. Любые политические лидеры государства должны нести ответственность за развязывание войны", - написал он.

Также Липавский добавил, что сейчас не время говорить о мирных переговорах с Россией, ведь она понимает только язык силы.

"Нужно жесткое отношение. Если мы хотим безопасности - должны действовать правила, и мы должны обеспечивать их выполнение на международном уровне", - заявил он.