Известный певец Антон Слепаков вступил в ВСУ. Без официальных заявлений

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артменеджерки проектов DakhaBrakha и Dakh Daughters Ирины Горбань.

Так, Ирина опубликовала фотографию, на которой изображен Слепаков в военной форме с чашкой кофе.

Она подчеркнула, что встреча с поэтом стала для нее особенной, поскольку они не виделись уже длительное время.

"Поэт кофейно-военный. Точно самая ожидаемая встреча за последние месяцы", - прокомментировала снимок артменеджер.

Антон Слепаков (фото: instagram.com/antonslepakov)

Отметим, что Антон уже некоторое время служит в ВСУ, хоть и не делал официальных заявлений на эту тему. Еще в октябре певец поделился с подписчиками на Facebook фотографией в военной форме.

На снимке он вместе со своим другом и коллегой Андреем Соколовым, с которым они создали совместный проект "Warнякання" - альбом документальной терапевтической поэзии.

"Мы не виделись несколько месяцев, и я очень благодарен Андрею, что возвращаясь из Запорожья, он накинул немалый крюк, чтобы мы смогли обняться, выпить кофе и хотя бы немного пообщаться (потому что очень в последнее время этого не хватает)", - написал Слепаков.

Антон Слепаков с Андреем Соколовым (фото: facebook.com/idmgruzovik)

Краткая биография Антона Слепакова

Антон Слепаков - украинский музыкант, поэт и фронтмен группы "ВГНВЖ" (Вагоновожатые). Родился в Днепропетровске (ныне Днепр) и с юности интересовался музыкой, став активным участником альтернативной сцены Украины. Слепаков известен своим самобытным стилем исполнения, сочетающим речитатив и элементы spoken word с уникальным подходом к текстам, где часто затрагивает социальные и психологические темы.

Антон Слепаков (фото: instagram.com/antonslepakov)

В начале 2000-х Слепаков основал группу "И Друг Мой Грузовик", которая стала популярной на независимой сцене Украины и за ее пределами благодаря нестандартному звучанию и глубоким текстам. Распался коллектив в 2012-м.

Позже Антон создал новый проект - "ВГНВЖ", который завоевал значительную популярность среди любителей андеграундной музыки.

Артист также реализует другие творческие проекты, в частности совместный с Андреем Соколовым альбом "Warнякання", посвященный документальной терапевтической поэзии.

Антон Слепаков с Андреем Соколовым (фото: facebook.com/idmgruzovik)