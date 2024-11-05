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Известный певец Антон Слепаков вступил в ВСУ. Без официальных заявлений

Вторник 05 ноября 2024 15:51
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Известный певец Антон Слепаков вступил в ВСУ. Без официальных заявлений Антон Слепаков (фото: instagram.com/antonslepakov)
Автор: Иванна Пашкевич

Лидер группы ВГНПЖ (ранее рус. "Вагоновожатые") и основатель проекта "Warнякание" Антон Слепаков вступил в ряды ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артменеджерки проектов DakhaBrakha и Dakh Daughters Ирины Горбань.

Так, Ирина опубликовала фотографию, на которой изображен Слепаков в военной форме с чашкой кофе.

Она подчеркнула, что встреча с поэтом стала для нее особенной, поскольку они не виделись уже длительное время.

"Поэт кофейно-военный. Точно самая ожидаемая встреча за последние месяцы", - прокомментировала снимок артменеджер.

Известный певец Антон Слепаков вступил в ВСУ. Без официальных заявлений

Антон Слепаков (фото: instagram.com/antonslepakov)

Отметим, что Антон уже некоторое время служит в ВСУ, хоть и не делал официальных заявлений на эту тему. Еще в октябре певец поделился с подписчиками на Facebook фотографией в военной форме.

На снимке он вместе со своим другом и коллегой Андреем Соколовым, с которым они создали совместный проект "Warнякання" - альбом документальной терапевтической поэзии.

"Мы не виделись несколько месяцев, и я очень благодарен Андрею, что возвращаясь из Запорожья, он накинул немалый крюк, чтобы мы смогли обняться, выпить кофе и хотя бы немного пообщаться (потому что очень в последнее время этого не хватает)", - написал Слепаков.

Известный певец Антон Слепаков вступил в ВСУ. Без официальных заявлений

Антон Слепаков с Андреем Соколовым (фото: facebook.com/idmgruzovik)

Краткая биография Антона Слепакова

Антон Слепаков - украинский музыкант, поэт и фронтмен группы "ВГНВЖ" (Вагоновожатые). Родился в Днепропетровске (ныне Днепр) и с юности интересовался музыкой, став активным участником альтернативной сцены Украины. Слепаков известен своим самобытным стилем исполнения, сочетающим речитатив и элементы spoken word с уникальным подходом к текстам, где часто затрагивает социальные и психологические темы.

Известный певец Антон Слепаков вступил в ВСУ. Без официальных заявленийИзвестный певец Антон Слепаков вступил в ВСУ. Без официальных заявлений

Антон Слепаков (фото: instagram.com/antonslepakov)

В начале 2000-х Слепаков основал группу "И Друг Мой Грузовик", которая стала популярной на независимой сцене Украины и за ее пределами благодаря нестандартному звучанию и глубоким текстам. Распался коллектив в 2012-м.

Позже Антон создал новый проект - "ВГНВЖ", который завоевал значительную популярность среди любителей андеграундной музыки.

Артист также реализует другие творческие проекты, в частности совместный с Андреем Соколовым альбом "Warнякання", посвященный документальной терапевтической поэзии.

Известный певец Антон Слепаков вступил в ВСУ. Без официальных заявлений

Известный певец Антон Слепаков вступил в ВСУ. Без официальных заявлений

Антон Слепаков с Андреем Соколовым (фото: facebook.com/idmgruzovik)

Ранее Олег Иваница гневно высказался о коллегах-артистах, которые против мобилизации.

Также звезда "Дизель Шоу" рассекретила, чем занимается в ВСУ.

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