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"Вручили повістки". Музикантів відомої співачки мобілізували перед концертом (відео)

Субота 16 листопада 2024 17:26
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"Вручили повістки". Музикантів відомої співачки мобілізували перед концертом (відео) Ольга Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Ольга Цибульська скасувала свій концерт у Рівненській області. Вона пішла на такий крок, бо її музикантів мобілізували

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, яким Цибульська поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Музикантів відомої співачки мобілізували перед концертом - деталі

Так, 16 листопада Цибульська мала виступити у Вараші. Але вона скасувала концерт.

"Вараш, привіт! За декілька годин до концерту я стою на сходах одного з ваших готелів. Ви, напевно, його впізнаєте. Без мейкапу, без зачіски. Бо концерту сьогодні не буде", - повідомила співачка.

Виявилося, що на в'їзді в місто музикантів, які їхали з нею на концерт, мобілізували. Тому вона не зможе виступити й сподівається на розуміння фанів.

"Хлопців-музикантів, які сьогодні мали грати зі мною для вас концерт, їм вручили повістки й мобілізували. Я можу вийти до вас сама. Але це, напевно, не те, за чим ви прийшли. Тому дякую вам за розуміння, квитки можете повернути. Емоції..." - сказала артистка.

Хто саме отримав повістки та де нині перебувають музиканти - Цибульська не розповіла.

До слова, раніше стало відомо, що відомий співак Антон Слєпаков вступив у ЗСУ.

Окрім цього, нещодавно зірка "Дизель Шоу" розсекретив, чим займається у ЗСУ.

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