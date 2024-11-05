Звезда "Дизель Шоу" рассекретил, чем занимается в ВСУ: "Удалось попасть во вражеский дрон"

Украинский актер, сценарист и экс-участник "Дизель шоу" Олег Иваница, который после начала полномасштабного вторжения встал на защиту Украины, рассказал, где он сейчас служит.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью изданию Oboz.ua .

Звезда "Дизель шоу" отметил, что участвовал в боях на востоке, а сейчас перешел в подразделение ПВО.

"В начале 2022 года наше подразделение было сформировано в Киеве, затем дислоцировались под Чернобылем, впоследствии поехали на восток, воевали, вернулись. А в начале этого года я перевелся в ПВО", - отметил актер.

Также он рассказал, что, когда был на востоке, сбил вражеский беспилотник.

"Мне удалось попасть из калашмата во вражеский дрон со взрывчаткой, висевший прямо над позициями. И с тех пор я начал мечтать о ПВО", - разоткровенничался Иваница.

Сценарист отметил, что в ПВО ему нравится больше, хотя и в этой службе есть свои нюансы.

"Что можно рассказать об этой работе? После предыдущей службы, о которой остались только положительные отзывы, ПВО – это, можно сказать, курорт. Конечно, казарменное положение, всевозможные выезды, ночные работы и так далее, но в целом легче", - честно признался Иваница.

"Вспоминаю, приехал знакомиться, говорят: места пулеметчиков заняты (в предыдущем подразделении это было моей работой), садишься за мониторы. Это работа, где собираешь информацию, передаешь ее дальше. Ну я же не буду топать ногами: "Нет, хочу за пулемет!" Хотя очень мечталось заниматься именно этим. А позже к моим обязанностям добавился еще один - занимаюсь медийным сопровождением подразделения", - рассказал бывший участник "Дизель Шоу".

Олег Иваница (фото: instagram.com/o_ivanytsia)

Что известно про Олега Иваницу

Иваница - актер, телеведущий, сценарист. Актер театрального творческого объединения "Черный квадрат" (Киев). Эксучастник "Дизель Студио", участвовал в юмористических программах "Дизель Шоу" и "На троих".

На его счету более 50 ролей в фильмах и сериалах.

В начале полномасштабного вторжения взял в руки оружие и пошел защищать Украину от оккупантов.

Олег Иваница (фото: instagram.com/o_ivanytsia)