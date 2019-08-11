Стало відомо, коли почався конфлікт між Меган Маркл і Кейт Міддлтон

Меган Маркл і Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Принц Гаррі влаштував розборки зі своїм братом та його дружиною після весілля з Меган Маркл

Сварка принца Гаррі і Меган Маркл з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон сталася після того, як Гаррі почав з'ясовувати стосунки з родичами через кілька днів після його весілля з Меган. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Принц Гаррі зробив суворе зауваження своєму старшому братові Вільяму, після того, як їх діти лягли спати. Він заявив, що Вільям і Кейт не допомогли належним чином його дружині Меган Маркл перед весіллям, яке відбулося 19 травня 2018 року.

На цей випад Вільяма і Кейт відреагували з великим здивуванням. При цьому Меган Маркл також була присутня під час промови її чоловіка, але вона зберігала мовчання.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

В свою чергу гергог і герцогиня Кембриджські заявили, що вони щасливі надати Меган будь-яку підтримку. Кейт Міддлтон навіть прийшла в гості на наступний день з букетом квітів. А потім запропонувала Меган Маркл сходити разом на тенісний турнір у Вімблдоні. Герцогиня Сассекська прийняла це запрошення.

При цьому тоді всі помітили якусь напруженість між жінками. Незабаром Меган і Гаррі переїхали з Кенсінгтонського палацу в Фрогмор-котедж. Також стало відомо про розподіл офісів принца Гаррі та Вільяма.

Варто зазначити, що за даними видання Express, у сварці між Уїльямом та Гарі також винна королева Єлизавета II, оскільки вона почала передавати частину своїх обов'язків синові Чарльзу і онуку Вільяму, а Гаррі залишився поза справами.

Нагадаємо, що Принц Гаррі почав зривати злість на співробітниках. На герцога Сассекського скаржаться його секретарі та помічники.

Раніше повідомлялося про те, що британці вказали Меган Маркл на її головну помилку.