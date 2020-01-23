Лікарі зробили гучну заяву про рак у жінок: може зникнути

Рак у жінок (колаж: РБК-Україна)

Один з найпоширеніших типів жіночого раку може зникнути

Рак шийки матки, який є одним з найпоширеніших у жінок у віці від 35 до 65 років скоро може зникнути, як деякі забуті давно інфекційні хвороби. До такого висновку прийшли західні дослідники.

Справа в тому, що провокатором пухлини шийки матки в 99% випадків є папіломавірус людини (деякі штами), і сучасні засоби вакцинації можуть допомогти запобігти поширенню ВПЛ і отже - цього типу жіночої онкології.

Ще одним чинником, який може позбавити жінок від раку шийки матки, є якісна та вчасна діагностика. Так, найкращим і найдоступнішим способом виявлення злоякісних новоутворень є рідинна цитологія (ПАП-тест) мазка. Цей аналіз може призначити гінеколог під час планового огляду.

Так, у Британії вже почали випробовувати новий метод раннього виявлення папіломавірусу людини. Якщо у жінок виявляють ВПЛ, то їх направляють для подальшого дослідження з пошуку аномальних змін у шийці матки.

Медики вважають, що 25% нових випадків хвороби можна запобігти з допомогою цього методу. А якщо поєднувати його з більш масштабною вакцинацією від ВПЛ, то рак шийки матки може зникнути.

До прикладу, в Британії дітям обох статей у віці 12-13 років роблять обов'язкове щеплення від вірусу, який, до речі, провокує й інші види пухлин.

Небезпечні симптоми раку шийки матки

Цей вид онкології дуже підступний, оскільки на ранній стадії зазвичай не виявляє симптомів, тому медики рекомендують регулярне обстеження.

Перші симптоми раку шийки матки:

поява кров'янистих виділень та білей з піхви,

кров'янисті виділення під час або після статевого акту,

може також проявитися водянистими рідкими виділеннями через руйнування прилеглих до епітеліального шару капілярів.

Кров'янисті періодичні виділення з'являються пізніше. Це пов'язано з руйнуванням кровоносних капілярів, розташованих більш глибоко. При розпаді пухлини виділення стають неприємними і гнійними. А поява болю говорить про здавлення нервових сплетень в районі крижів і поширенні пухлинного процесу.

На жаль, безліч пухлин шийки матки виявляють на пізніх стадіях, коли жінці допомогти вже не можна.