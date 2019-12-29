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Виявлено новий агресивний вид раку: вражає молодих людей все частіше

STYLERЖиття    29.12.2019 - 21:54
Виявлено новий агресивний вид раку: вражає молодих людей все частіше
Вчені виявили новий вид раку (колаж: РБК-Україна)

Виявлені ракові пухлини важко піддаються лікуванню

Рак шлунка в молодому віці відрізняється агресивністю і непіддатливістю хіміотерапії. Американські вчені впевнені, що такі ракові пухлини мають багато генетичних і клінічних відмінностей від тих, які розвиваються після 60-ти років, пише науковий медичний журнал Surgery.

Так, порівняно з раком шлунка у літніх людей, новий вид пухлини росте і поширюється набагато швидше, має найгірший прогноз і підвищену стійкість до традиційної хіміотерапії.

Згідно з багаторічними дослідженнями, середній вік цього типу онкології - 68 років, але може виникати в 40, 50 і навіть 30 років. Молоді люди піддаються набагато більш високому ризику.

Крім того, стало відомо, що щорічно кількість людей, хворих на рак шлунка після 60-ти, скорочується, а ось частотність онкології у молодих людей, навпаки, зростає.

"Молодий" рак шлунка відрізняється не тільки небезпекою, але також має генетичні та молекулярні відмінності.

При цьому традиційні ризики розвитку раку, такі як куріння, до нового виду онкології не можуть бути застосовні.

Симтоми раку шлунка схожі з загальними симптомами онкологічних захворювань: хронічна втома, швидка втрата сил і втрата ваги. Але він має властиві лише йому ознаки: часта нудота, блювання, легка слинотеча, біль в епігастральній ділянці, втрата апетиту, часта печія.

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