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Врачи сделали громкое заявление о раке у женщин: может исчезнуть

STYLERЖизнь    23.01.2020 - 08:14
Врачи сделали громкое заявление о раке у женщин: может исчезнуть
Рак у женщин (коллаж: РБК-Украина)

Один из самых распространенных типов женского рака может исчезнуть

Рак шейки матки, который является одним из самых распространенных у женщин в возрасте от 35 до 65 лет скоро может исчезнуть, как некоторые забытые давно инфекционные болезни. К такому выводу пришли западные исследователи.

Дело в том, что провокатором опухоли шейки матки в 99% случаев является папилломавирус человека (некоторые штаммы), и современные средства вакцинации могут помочь предотвратить распространение ВПЧ и следовательно - этого типа женской онкологии.

Еще одним фактором, который может избавить женщин от рака шейки матки, является качественная и своевременная диагностика. Так, наилучшим и доступным способом выявления злокачественных новообразований является жидкостная цитология (ПАП-тест) мазка. Этот анализ может назначить гинеколог во время планового осмотра.

Так, в Британии уже начали испытывать новый метод раннего выявления папилломавируса человека. Если у женщин обнаруживают ВПЧ, то их отправляют для дальнейшего исследования по поиску аномальных изменений в шейке матки.

Медики полагают, что 25% новых случаев болезни можно предотвратить с помощью только этого метода. А если сочетать его с более масштабной вакцинацией от ВПЧ, то рак шейки матки может исчезнуть.

К примеру, в Британии детям обоих полов в возрасте 12-13 лет делают обязательную прививку от вируса, который, к слову, провоцирует и другие виды опухолей.

Опасные симптомы рака шейки матки

Этот вид онкологии очень коварен, поскольку на ранней стадии обычно не проявляет симптомов, поэтому медики рекомендуют регулярное обследование.

Первые симптомы рака шейки матки:

  • появление кровянистых выделений и белей из влагалища,
  • кровянистые выделения во время или после полового акта,
  • могут также проявиться водянистыми редкими выделениями из-за разрушения прилегающих к эпителиальному слою капилляров.

Кровянистые периодические выделения появляются позже. Это связано с разрушением кровеносных капилляров, расположенных более глубоко. При распаде опухоли выделения становятся зловонными и гноевидными. А появление боли говорит о сдавливании нервных сплетений в районе крестца и распространении опухолевого процесса.

К сожалению, множество опухолей шейки матки находят на поздних стадиях, когда женщине помочь уже нельзя.

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