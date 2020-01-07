Названі доступні спеції, які рятують від раку

Рак допоможуть вилікувати спеції (колаж: РБК-Україна)

Рак можуть перемогти прості і загальнодоступні спеції

При раку шлунка, а також інших онкозахворюваннях деякі загальнодоступні і відомі спеції можуть не тільки полегшити стан людини, але і допомогти одужанню. Які шість спецій медики вважають чудодійними - в матеріалі Styler.

Лікар-дієтолог Олена Соломатіна розповіла про антиоксидантних властивостях шести рослин, які можуть стати профілактикою смертельно небезпечних хвороб.

Куркума

Жовта спеція, яку ми звикли додавати до плову та інших страв "для кольору", містить активну речовину куркумін. Вона має протизапальні властивості і антиоксиданти, здатні боротися з розвитком онкоутворень.

М'ята перцева

М'ята допоможе при розладах, спазмах шлунка і кишечника, діареї. Крім того, ароматна спеція допоможе впоратися з отруєннями та симптомами роздратованого кишечника. М'ята перцева здатна розслабити черевні м'язи і поліпшити відтік жовчі. Медики рекомендують вживати м'яту у вигляді чаю онкохворим, які страждають від розладу шлунку.

Імбир

Коренеплід у народній медицині давно відомий своїми цілющими властивостями, у тому числі і протипухлинними. Лікарі радять вживати в їжу свіжий, сушений, мелений або зацукрований імбир.

Імбир допомагає від раку (фото: pixabay.com)

Розмарин

Середземноморська спеція - відмінне джерело антиоксидантів. Крім того, духмяний розмарин здатний підвищити апетит і поліпшити травлення. Дієтологи рекомендують вживати їжу тим людям, які почали втрачати вагу і страждають відсутністю апетиту.

Гострий червоний перець чилі

Капсацин, що міститься в перці чилі, здатний полегшити біль. Тим не менш, його слід вживати дуже обережно, оскільки при контакті зі шкірою він може викликати опіки. Чилі також допомагає нормалізувати травлення.

Часник

Часник містить сірку, аргінін, олігосахариди, флавоноїди і селен. Регулярне споживання часнику знижує ризик виникнення раку шлунку, товстої кишки, стравоходу, підшлункової залози і грудей.