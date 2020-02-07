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Федерація гімнастики пояснила участь української збірної на змаганнях у Москві

Новини » Спорт     07.02.2020 - 00:09
Федерація гімнастики пояснила участь української збірної на змаганнях у Москві
Фото: Ірина Дерюгіна з підопічними (ukraine-rg.com.ua)

Ірина Дерюгіна вважає, що участь у змаганнях в РФ допоможе підготуватися до Олімпіади в Токіо

Перший віце-президент Федерації гімнастики України, головний тренер Національної збірної команди України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна прокоментувала участь українських спортсменок в Гран-Прі Москви, яке відбудеться 7-9 лютого. Як передає РБК-Україна, заяву розміщено на сайті Федерації.

За словами Дерюгіної, напередодні Олімпіади, яка відбудеться влітку в Токіо, Національна збірна України з художньої гімнастики присвячує тренуванням 24 години на добу. Участь у змаганнях на території РФ тренер вважає майданчиком для відбору кращих спортсменів.

"Я відчуваю, що в цьому році у нас дуже хороші шанси отримати медалі на Олімпійських іграх і гідно представити Україну... Перед нами стоїть важливе завдання - визначитися, хто саме з спортсменок буде представляти нашу країну. В індивідуальних вправах це будуть дві гімнастки. А претенденток у нас шість. Шанс має отримати кожна. Тому всі старти, які проводяться напередодні Олімпіади, мають таке велике значення. На Олімпійські ігри повинні їхати кращі, а їх видно саме за результатами участі у змаганнях", - заявила Дерюгіна.

Вона також додала, що "кожен виїзд за кордон - це шанс для наших спортсменок виступати в хороших залах", оскільки українська збірна, за словами Дерюгіної, "тренується у жебрацьких умовах".

"У нас висота залу до стелі 7,4 метра, а має бути 14 метрів. Тренуючись в таких умовах, ми все одно одна з кращих збірних у світі. Уявіть собі, якихось результатів зможемо досягти, маючи гідний зал", - заявила тренер.

Нагадаємо, ще в березні 2018 року Міністр молоді та спорту Ігор Жданов підписав наказ про заборону участі національних збірних команд України у спортивних заходах на території Російської Федерації.

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