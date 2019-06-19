Вперше за довгий час: Ані Лорак вразила приємними змінами

Ані Лорак підкорила мережу ніжним образом
Ані Лорак, яку зазвичай критикують за вульгарні і безглузді вбрання, на цей раз здивувала фанатів приємним образом. Відповідне фото артистка опублікувала у соцмережі Instagram.
На фото відображено як Ані Лорак виходить з білого авто. Співачка позує в чорному платті з оригінальними вирізами, образ доповнюють темні окуляри і цікава зачіска.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Підписникам здалося, що на цей раз Лорак виглядає значно краще, ніж зазвичай. Виконавицю засипали приємними коментарями, зазначивши, що саме любов стала причиною таких змін:
Раніше повідомлялося, що Ані Лорак звільнила всю свою команду. Передбачається, що тепер вона почне співпрацювати з Black Star, в якому Єгор Гліб є саунд-продюсером.
До речі, нещодавно в мережу потрапили весільні знімки Сергія Лазарєва. На них він позує біля вівтаря з ефектною брюнеткою.
Нагадаємо, раніше з'явився доказ того, що між Ані Лорак і Лазарєв є відносини.