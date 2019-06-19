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Вперше за довгий час: Ані Лорак вразила приємними змінами

STYLERПерсони    19.06.2019 - 09:52
Вперше за довгий час: Ані Лорак вразила приємними змінами
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак підкорила мережу ніжним образом

Ані Лорак, яку зазвичай критикують за вульгарні і безглузді вбрання, на цей раз здивувала фанатів приємним образом. Відповідне фото артистка опублікувала у соцмережі Instagram.

На фото відображено як Ані Лорак виходить з білого авто. Співачка позує в чорному платті з оригінальними вирізами, образ доповнюють темні окуляри і  цікава зачіска.

Вперше за довгий час: Ані Лорак вразила приємними змінамиАні Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Підписникам здалося, що на цей раз Лорак виглядає значно краще, ніж зазвичай. Виконавицю засипали приємними коментарями, зазначивши, що саме любов стала причиною таких змін:

  • Кароліна, Ви з нашої планети взагалі? Не можна так красиво!
  • Ви неймовірна. Вбиваєте своєю красою.
  • Вся в любові, цвіте.
  • Той випадок, коли не машина прикрашає людину, а людина - машину.
  • Жарко.

Вперше за довгий час: Ані Лорак вразила приємними змінами

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак звільнила всю свою команду. Передбачається, що тепер вона почне співпрацювати з Black Star, в якому Єгор Гліб є саунд-продюсером.

До речі, нещодавно в мережу потрапили весільні знімки Сергія Лазарєва. На них він позує біля вівтаря з ефектною брюнеткою.

Нагадаємо, раніше з'явився доказ того, що між Ані Лорак і Лазарєв є відносини.

Боже, що це? Ані Лорак шокувала фанатів зовнішнім виглядом Вам точно 40 років? Ані Лорак підірвала мережу ніжним образом
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