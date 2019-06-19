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Впервые за долгое время: Ани Лорак поразила приятными изменениями

STYLERПерсоны    19.06.2019 - 09:52
Впервые за долгое время: Ани Лорак поразила приятными изменениями
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак покорила сеть нежным образом

Ани Лорак, которую обычно критикуют за пошлые и нелепые наряды, на этот раз удивила фанатов приятным образом. Соответствующее фото артистка опубликовала в соцсети Instagram.

На фото запечатлено как Ани Лорак выходит из белого авто. Исполнительница позирует в черном платье с оригинальными вырезами, образ дополняют темные очки и небрежная прическа.

Впервые за долгое время: Ани Лорак поразила приятными изменениямиАни Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Подписчикам показалось, что на этот раз Лорак выглядит значительно лучше, нежели обычно. Исполнительницу засыпали приятными комментариями, отметив, что именно любовь стала причиной таких изменений:

  • Каролина, Вы с нашей вообще планеты? Нельзя так красиво!
  • Вы невероятная. Убиваете своей красотой.
  • Вся в любви, цветет.
  • Тот случай, когда не машина украшает человека, а человек - машину.
  • Жарко.

Впервые за долгое время: Ани Лорак поразила приятными изменениями

Ранее сообщалось, что Ани Лорак уволила всю свою команду. Предполагается, что теперь она начнет сотрудничать с Black Star, в котором Егор Глеб является саунд-продюссером.

К слову, недавно в сеть попали свадебные снимки Сергея Лазарева. На них он позирует у алтаря с эффектной брюнеткой.

Напомним, ранее появилось доказательство того, что между Ани Лорак и Лазаревым есть отношения.

Боже, что это? Ани Лорак ужаснула фанатов внешним видом Вам точно 40 лет? Ани Лорак взорвала сеть нежным образом
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