Впервые за долгое время: Ани Лорак поразила приятными изменениями

Ани Лорак покорила сеть нежным образом
Ани Лорак, которую обычно критикуют за пошлые и нелепые наряды, на этот раз удивила фанатов приятным образом. Соответствующее фото артистка опубликовала в соцсети Instagram.
На фото запечатлено как Ани Лорак выходит из белого авто. Исполнительница позирует в черном платье с оригинальными вырезами, образ дополняют темные очки и небрежная прическа.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Подписчикам показалось, что на этот раз Лорак выглядит значительно лучше, нежели обычно. Исполнительницу засыпали приятными комментариями, отметив, что именно любовь стала причиной таких изменений:
Ранее сообщалось, что Ани Лорак уволила всю свою команду. Предполагается, что теперь она начнет сотрудничать с Black Star, в котором Егор Глеб является саунд-продюссером.
К слову, недавно в сеть попали свадебные снимки Сергея Лазарева. На них он позирует у алтаря с эффектной брюнеткой.
Напомним, ранее появилось доказательство того, что между Ани Лорак и Лазаревым есть отношения.