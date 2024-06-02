Вознесение Господне 2024: когда большой праздник по новому календарю

Вознесение Господне 2024 скоро будут отмечать православные верующие в Украине и мире. Это - один из 12-ти самых больших праздников года.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда именно отмечаем праздник Вознесения по новому календарю, почему этот праздник важен и каковы его традиции.

Когда будет Вознесение Господне 2024

Как уже было сказано, Вознесение Господне - один из важнейших праздников в христианстве.

Этот праздник отмечается на 40-й день после праздника Воскресения Господня. Как правило, это происходит в четверг 6-й недели, считая от Пасхи.

Таким образом, в этом году Вознесение придется на 13 июня по церковному календарю у православных христиан.

Вознесение Господне: что это за праздник

В этот день верующие вспоминают о том, как после воскресения Иисус Христос поднялся на небо, чтобы соединиться с Богом-Отцом.

Это означает завершение земной жизни Иисуса и его восхождение к славе Царства Небесного.

Вознесение Господне символизирует:

Победу Иисуса над смертью и грехом

Обещание вечной жизни для всех верующих

Подготовка к восхождению Святого Духа на апостолов

Какую молитву надо прочитать на Вознесение 2024

В этот день можно прочесть короткую, но сильную молитву. К примеру:

Боже, Твой Сын сегодня на глазах апостолов вознесся на небо. Сделай, чтобы мы, согласно обетованию, удостоились Его присутствия с нами на земле и к вечной жизни с Ним в небе. Который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Боже, во веки веков. Аминь.

Главные традиции на Вознесение

В этот день проходят праздничные богослужения в храмах. Следует посетить церковь, чтобы помолиться и принять участие в литургии, посвященной Вознесению Христа на небеса.

В церковь можно нести букеты из трав и цветов для освящения. Эти растения считаются символами здоровья и благополучия, и их потом хранят дома как обереги.

Перед праздником нужно убирать свой дом, а также украсить его зелеными ветвями, травами и цветами, которые символизируют возрождающуюся природу и надежду на хороший урожай.

Вознесение также является днем поминовения усопших. Поэтому можно посетить кладбище, убирать могилы родных и оставить на них освященные травы и цветы.