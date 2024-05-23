Церковный календарь на июнь 2024 года: важные даты и праздники
В июне 2024 года православных украинцев ждут важные церковные праздники, среди которых Вознесение Господне, Троица и не только.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие церковные праздники будем отмечать в июне по новому церковному календарю.
Церковные праздники июня
Церковный календарь на июнь 2024 г. насыщен многочисленными праздниками, которые имеют важное значение для христиан.
В этом месяце мы отметим не только большие праздники, такие как Вознесение Господне и Троицу, но и почитаем память многих святых.
Праздники в июне 2024 года по новому календарю:
- 1 июня - святого мученика Юстина философа и тех, что с ним
- 2 июня - святого Никифора
- 3 июня - святого мученика Лукилиана и тех, что с ним
- 4 июня - святого Митрофана, патриарха Царьградского
- 5 июня - Предание праздника Преполовения; святого священномученика Доротея, епископа Тирского; святого мученика Космы, пресвитера Армянского
- 6 июня - преподобного Висариона чудотворца; преподобного Иллариона Нового, игумена Далматской обители
- 7 июня - святого священномученика Теодота, епископа Анкирского
- 8 июня - перенесение мощей святого великомученика Теодора Тирона
- 9 июня - Воскресенье Слепорожденного; святого Кирилла, архиепископа Александрийского
- 10 июня - святого священномученика Тимофея, епископа Прусского
- 11 июня - святых апостолов Вартоломея и Варнавы
- 12 июня - Предание Пасхи; преподобного Онуфрия Великого; преподобного Петра Атонского
- 13 июня - Вознесение Иисуса Христа
- 14 июня - святого пророка Елисея; святого Методия, патриарха Царьградского
- 15 июня - святого пророка Амоса; преподобного Иеронима, пресвитера Стридонского
- 16 июня - Воскресенье Святых Отцов I Вселенского Собора; святого чудотворца Тихона Аматунтского
- 17 июня - святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила; преподобного Ипатия, игумена Руфенианского
- 18 июня - святого мученика Леонтия
- 19 июня - святого апостола Иуды, брата Господня по плоти
- 20 июня - святого священномученика Методия, епископа Патарского
- 21 июня - Воздание Вознесения; святого мученика Юлиана Тарсийского
- 22 июня - Суббота заупокойная; святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского
- 23 июня - Святая Троица (Пятидесятница)
- 24 июня - Понедельник Святого Духа; Рождество честного и славного пророка Иоанна Крестителя
- 25 июня - святой преподобномученицы Февронии
- 26 июня - преподобного Давида в Фессалонике; блаженного священномученика Андрея Ищака; блаженного священномученика Николая Конрада и мученика Владимира Приймы
- 27 июня - блаженного священномученика епископа Николая Чарнецкого и других; блаженного священномученика Емельяна Ковча; преподобного Самсона странноприемника
- 28 июня - перенесение мощей святых бессеребренников Кира и Иоанна
- 29 июня - День апостолов Петра и Павла
- 30 июня - Воскресенье Всех святых; Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов; блаженного священномученика Василия Величковского
Эти праздничные дни напоминают нам о важности духовной жизни и возможности почтить святых, которые своим примером вдохновляют нас на добрые дела.
Раньше мы писали о том, когда в Украине в 2024 году будем праздновать самые главные церковные праздники.
При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь УПЦ.