Церковный календарь на лето 2024: когда главные праздники и родительские поминальные субботы
Лето 2024 года богато церковными праздниками, имеющими большое значение для верующих.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие праздники ждут нас летом 2024 года.
Церковный календарь на июнь
В июне отмечаются несколько значительных праздников, имеющих важное духовное значение:
- 13 июня - Вознесение Иисуса Христа, этот праздник отмечает вознесение Христа на небо на сороковой день после его воскресения
- 23 июня - Праздник Троицы (Пятидесятница)
- 24 июня - Рождество святого Иоанна Крестителя, известное также как Иоанна Купала
- 29 июня - День святых апостолов Петра и Павла
- 30 июня - Воскресенье Всех святых, праздник посвящен всем святым, известным и неизвестным, достигшим святости своей жизнью
Не забывайте о сплошных неделях, когда нет поста даже в среду и пятницу: с 24 по 30 июня - Троицкая неделя.
Поминальный день в июне: 22 числа - Троицкая родительская суббота.
Церковные праздники в июне 2024 года (фото: freepik.com)
Церковный календарь на июль
Июль, как и июнь, насыщен важными для верующих церковными событиями:
- 7 июля - Матери Божьей неустанной помощи, праздник посвященный Богородице, которая помогает всем, кто обращается к ней с молитвой
- 15 июля - День святого равноапостольного князя Владимира Великого, крестившего Киевскую Русь и способствовавший распространению христианства на наших землях
Церковные праздники в июле 2024 года (фото: freepik.com)
Церковный календарь на август
Последний месяц лета также богат праздниками и событиями:
- 1 августа - Маковия (Медовый Спас); Перенос честного креста
- 6 августа - Преображение Господне (Яблочный Спас)
- 15 августа - Успение Пресвятой Богородицы, этот день отмечает завершение земной жизни Девы Марии и ее вознесение на небо
- 16 августа - Ореховый Спас, праздник знаменует окончание Успенского поста и связан с освящением плодов орехов
Успенский пост продлится с 1 по 14 августа, это период строгого поста перед праздником Успения Пресвятой Богородицы.
Церковные праздники в августе 2024 года (фото: freepik.com)
Эти летние праздничные дни подчеркивают важность духовной жизни и дают возможность почтить святых и события, вдохновляющие нас на добрые поступки и духовное развитие.
Напомним, ранее уже появился церковный календарь праздников на июнь.
При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь УПЦ.