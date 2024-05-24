Церковный календарь на лето 2024: когда главные праздники и родительские поминальные субботы

Лето 2024 года богато церковными праздниками, имеющими большое значение для верующих.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие праздники ждут нас летом 2024 года.

Церковный календарь на июнь

В июне отмечаются несколько значительных праздников, имеющих важное духовное значение:

13 июня - Вознесение Иисуса Христа , этот праздник отмечает вознесение Христа на небо на сороковой день после его воскресения

, этот праздник отмечает вознесение Христа на небо на сороковой день после его воскресения 23 июня - Праздник Троицы (Пятидесятница)

(Пятидесятница) 24 июня - Рож дество святого Иоанна Крестител я, известное также как Иоанна Купала

я, известное также как Иоанна Купала 29 июня - День святых апостолов Петра и Павла

30 июня - Воскресенье Всех святых, праздник посвящен всем святым, известным и неизвестным, достигшим святости своей жизнью

Не забывайте о сплошных неделях, когда нет поста даже в среду и пятницу: с 24 по 30 июня - Троицкая неделя.

Поминальный день в июне: 22 числа - Троицкая родительская суббота.

Церковные праздники в июне 2024 года (фото: freepik.com)

Церковный календарь на июль

Июль, как и июнь, насыщен важными для верующих церковными событиями:

7 июля - Матери Божьей неустанной помощи , праздник посвященный Богородице, которая помогает всем, кто обращается к ней с молитвой

, праздник посвященный Богородице, которая помогает всем, кто обращается к ней с молитвой 15 июля - День святого равноапостольного князя Владимира Великого, крестившего Киевскую Русь и способствовавший распространению христианства на наших землях

Церковные праздники в июле 2024 года (фото: freepik.com)

Церковный календарь на август

Последний месяц лета также богат праздниками и событиями:

1 августа - Маковия (Медовый Спас) ; Перенос честного креста

; Перенос честного креста 6 августа - Преображение Господне (Яблочный Спас)

15 августа - Успение Пресвятой Богородицы , этот день отмечает завершение земной жизни Девы Марии и ее вознесение на небо

, этот день отмечает завершение земной жизни Девы Марии и ее вознесение на небо 16 августа - Ореховый Спас, праздник знаменует окончание Успенского поста и связан с освящением плодов орехов

Успенский пост продлится с 1 по 14 августа, это период строгого поста перед праздником Успения Пресвятой Богородицы.

Церковные праздники в августе 2024 года (фото: freepik.com)

Эти летние праздничные дни подчеркивают важность духовной жизни и дают возможность почтить святых и события, вдохновляющие нас на добрые поступки и духовное развитие.