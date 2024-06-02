Вознесіння Господнє 2024: коли велике свято за новим календарем

Вознесіння Господнє 2024 скоро відзначатимуть православні віряни в Україні і світі. Це - одне із 12-ти найбільших свят року.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли саме відзначаємо свято Вознесіння за новим календарем, чому це свято важливе і які його традиції.

Коли буде Вознесіння Господнє 2024

Як вже було сказано, Вознесіння Господнє - одне з найважливіших свят у християнстві.

Це свято відзначається на 40-й день після свята Воскресіння Господнього, тобто свята Пасхи. Як правило це відбувається в четвер 6-го тижня, рахуючи з Великодня.

Таким чином, цього року Вознесіння припадає на 13 червня за церковним календарем у православних християн.

Вознесіння Господнє: що це за свято

Цього дня віряни згадують про те, як після свого воскресіння Ісус Христос піднявся на небо, щоб з'єднатися з Богом-Отцем.

Це знаменує собою завершення земного життя Ісуса та його сходження до слави Царства Небесного.

Вознесіння Господнє символізує:

Перемогу Ісуса над смертю і гріхом

Обіцянку вічного життя для всіх віруючих

Підготовку до сходження Святого Духа на апостолів

Яку молитву треба прочитати на Вознесіння 2024

У цей день можна прочитати коротку, але сильну молитву. Наприклад:

Боже, Твій Син сьогодні на очах апостолів вознісся на небо. Зроби, щоб ми, згідно з обітницею, удостоїлися Його присутності з нами на землі і до вічного життя з Ним у небі. Котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Боже, на віки віків. Амінь.

Головні традиції на Вознесіння

У цей день проводяться святкові богослужіння у храмах. Варто відвідати церкву, щоб помолитися та взяти участь у літургії, присвяченій Вознесінню Христа на небеса.

До церкви можна нести букети з трав і квітів для освячення. Ці рослини вважаються символами здоров'я і благополуччя, і їх потім зберігають вдома як обереги.

Перед святом треба прибирати свою оселю, а також прикрасити її зеленими гілками, травами і квітами, які символізують природу, що відроджується, і надію на хороший врожай.

Вознесіння також є днем поминання померлих. Тому можна відвідати кладовище, прибирати могили рідних і залишити на них освячені трави та квіти.