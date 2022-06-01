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Вознесіння Господнє: яку сильну молитву варто прочитати в світле свято

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Середа 01 червня 2022 18:56
Вознесіння Господнє: яку сильну молитву варто прочитати в світле свято Фото: сильна молитва на Вознесіння Господнє (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Вознесіння Господнє в Україні православні християни відзначатимуть в 2022 році 2 червня - дата великого свята не постійна, і припадає завжди на 40-й день після Воскресіння Христового і за 10 днів до Трійці.

У храмах напередодні та на день Вознесіння проводяться святкові богослужіння. У цю дату заведено згадувати покійних родичів. Також віряни ходять до церкви, якщо є така можливість, і обов'язково возносять молитви.

Яку коротку, але сильну молитву слід проказати - читайте в нашому матеріалі нижче.

Молитва на Вознесіння Господнє

  • Боже, Твій Син сьогодні на очах апостолів вознісся на небо. Зроби, щоб ми, згідно з обітницею, удостоїлися Його присутності з нами на землі і до вічного життя з Ним у небі. Котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Боже, на віки віків. Амінь.

Молитви на Вознесіння краще читати при запаленій свічці перед образами. Найважливіше, щоб слова і думки, звернені в молитвах, йшли від відкритого серця. Також рекомендують молитися в це свято в тиші вранці, перед трапезою.

Які інші молитви на Вознесіння прочитати

  • Господи, звершивши таїнство провидіння, Ти взяв Твоїх учеників на гору Елеонську й вознісся, пройшовши твердь небесну, заради мене принизившись до мене, і зійшов туди, звідкіля не відлучався; Всесвятого Твого Духа пошли, Який просвічує душі наші.

Молитва в саме свято Вознесіння Господнього

  • Всемогутній Боже! Твій Син Єдинородний, наш Господь Ісус Христос, вознісся на небеса. Дай, щоб ми також возносилися у сeрцi та розумі і постійно перебували там із Ним, Господом, Який живе і царює з Тобою і Святим Духом, один Бог, нині і повіки віків. Амінь.

Нагадаємо, раніше ми писали, як заведено готуватися до свята Вознесіння Господнє та які традиції.

А також розповідали, коли будемо в 2022 році відзначати Трійцю в Україні.

Нагадаємо також, перед цим ми публікували православний календар і розповідали, які церковні свята відзначатимемо у червні 2022 року.

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Вознесение Свята в Україні
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