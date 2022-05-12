Трійця 2022: коли відсвяткуємо і чи будуть вихідні

Трійця зазвичай відзначається у червні. Це завжди неділя, однак дата свята рухома, адже залежить від Великодня. Трійцю святкують на 50-й день після Воскресіння Христова, тому й називають її ще П'ятдесятницею.

Коли святкуватимемо Трійцю, чи буде цей день вихідним, читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Цьогоріч Трійцю, або як її ще називають - День Зіслання Святого Духа, Зелена неділя - ми відзначимо 12 червня.

Згідно статті 73 Кодексу законів про працю наступний понеділок 13 червня має бути вихідним, однак якщо дію воєнного стану продовжать, цю норму буде скасовано.

Історія свята, що воно символізує

Цей день приурочений сходженню Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос перед своїм Вознесінням на небеса. Трійця символізує появу Всевишнього в трьох іпостасях: Бога-Отця, Бога-Сина, Бога-Святого Духа.

Українці здавна величають Трійцю Зеленими святами, адже вона відображає зв'язок людини з землею. Традиційно в цей день житло прикрашають зеленню, пряними травами, ароматними квітами. Це символізує захист від зла і дарує здоров'я та удачу.

Житло варто прикрасити такими рослинами:

любисток, гілки дерев, чебрець, м'ята, сон-трава, підлогу застилають лепехою, чебрецем, канупером, полином.

Головні традиції Трійці

Віряни в ніч перед Трійцею йдуть до храмів, де священики проводять святкову службу в ризах зеленого кольору. Після цього треба відсвяткувати Зелену неділю за столом усією родиною.

У цей день було заведено шукати собі пару: дівчата кидали вінки зі свіжих квітів у воду та дивилися, як вони пливуть. Швидкий рівний рух значив, що скоро дівчина знайде своє щастя.

За два дні до Трійці необхідно провести генеральне прибирання будинку, адже на саме церковне свято що-небудь робити строго заборонено.

Що не можна робити на Зелену неділю: