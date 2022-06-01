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Вознесение Господне: какую сильную молитву стоит прочитать в светлый праздник

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Среда 01 июня 2022 18:56
Вознесение Господне: какую сильную молитву стоит прочитать в светлый праздник Фото: сильная молитва на Вознесение Господне (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Вознесение Господне в Украине православные христиане будут отмечать в 2022 году 2 июня - дата большого праздника не постоянная, и приходится всегда на 40-й день после Воскресения Христова и за 10 дней до Троицы.

В храмах накануне и в день Вознесения проводятся праздничные богослужения. В эту дату принято вспоминать усопших родственников. Также верующие ходят в церкви, если есть такая возможность, и обязательно возносят молитвы.

Какую короткую, но сильную молитву следует произнести - читайте в нашем материале ниже.

Молитва на Вознесение Господне

  • Боже, Твой Сын сегодня на глазах апостолов вознесся на небо. Сделай, чтобы мы, согласно обетованию, удостоились Его присутствия с нами на земле и жизни вечной с Ним в небе. Который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Боже, во веки веков. Аминь.

Молитвы на Вознесение лучше читать при зажженной свечей перед образами. Самое важное, чтобы слова и мысли, обращенные в молитвах, шли от открытого сердца. Также рекомендуют молиться в этот праздник в тишине утром, перед трапезой.

Какие другие молитвы на Вознесение прочесть

  • Господи, смотрения совершив таинство, поим Твоя ученики на гору Елеонскую, возносился еси, и се твердь небесную прошел еси, мене ради обнищавый по мне, и возшед отонудуже не разлучился еси, Всесвятаго Твоего Духа низпосли, просвещающа души наша.

Молитва в сам праздник Вознесения Господня

  • Всемогущий Боже! Твой Сын Единородный, Господь Иисус Христос, вознесся на небеса. Дай, чтобы мы также возносились в сердце и разуме и постоянно пребывали там с Ним, Господом, Который живет и царствует с Тобою и Святым Духом, один Бог, ныне и во веки веков. Аминь.

Напомним, ранее мы писали, как принято готовиться к празднику Вознесение Господне и какие традиции.

А также рассказывали, когда будем в 2022 году отмечать Троицу в Украине.

Напомним также, перед этим мы публиковали православный календарь и рассказывали, какие церковные праздники будем отмечать в июне 2022 года.

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