Вознесение Господне: какую сильную молитву стоит прочитать в светлый праздник

Вознесение Господне в Украине православные христиане будут отмечать в 2022 году 2 июня - дата большого праздника не постоянная, и приходится всегда на 40-й день после Воскресения Христова и за 10 дней до Троицы.

В храмах накануне и в день Вознесения проводятся праздничные богослужения. В эту дату принято вспоминать усопших родственников. Также верующие ходят в церкви, если есть такая возможность, и обязательно возносят молитвы.