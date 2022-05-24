Календар церковних свят на червень 2022: важливі дати і чи будуть додаткові вихідні

Вірян також чекає велике свято - Вознесіння, кілька постів й батьківська субота.

Православний календар у червні 2022 передбачає багато важливих дат, а найголовнішим з них буде - Трійця, або П'ятдесятниця - свято, яке відзначається на державному рівні.

Чи будуть в перший літній місяць додаткові вихідні, весь календар свят - читайте в матеріалі Styler нижче.

Цьогоріч Трійцю, або як її ще називають - День Зіслання Святого Духа, Зелена неділя - ми відзначимо 12 червня.

Згідно статті 73 Кодексу законів про працю, наступний понеділок 13 червня має бути вихідним, однак через продовження дії воєнного стану до 23 серпня, цю норму буде скасовано. Тобто в червні нас чекають лише календарні вихідні - додаткових днів для відпочинку не передбачається.

Весь календар свят на червень 2022:

2 червня - Вознесіння Господнє

3 червня - День царя Костянтина та матері його цариці Олени. День Володимирської ікони Божої Матері

5 червня - Святих отців I Вселенського Собору

7 червня - Третє відшукання глави Іоанна Предтечі. Святителя Інокентія Херсонського

11 червня - Троїцька батьківська субота. Поминання покійних Святителя Луки Сімферопольського

12 червня - Трійця (День Святої Трійці). П'ятдесятниця

13 червня - День Святого Духа. Троїцький тиждень (триватиме до 19 червня)

19 червня - День усіх святих. Закінчення Троїцького тижня

20 червня - Петрів піст (триватиме до 11 липня)

22 червня - Кирилів день

26 червня - Усіх святих землі української

28 червня - Святителя Михайла, першого Митрополита Київського та всієї Русі-України

Пісні і "м'ясні" дні у червні 2022

Весняний м'ясоїд: 24 квітня - 19 червня 2022 року

Троїцький піст: 13-19 червня 2022 року (в цей період піст відсутній тільки в середу і п'ятницю)

Петрів піст: 20 червня - 11 липня 2022 року

Також поститися треба 1, 3, 8 та 10 червня (одноденні пости)

Батьківська субота у червні одна - 11 червня 2022 року відзначається Троїцька батьківська субота перед Трійцею.