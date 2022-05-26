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Коли Вознесіння Господнє і як готуватися до великого свята

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Четвер 26 травня 2022 18:42
Коли Вознесіння Господнє і як готуватися до великого свята Фото: коли будемо відзначати Вознесіння Господнє в 2022 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вознесіння Господнє - одне з 12 найбільших християнських свят. Воно відзначається на 40 день після Світлого Воскресіння Христового. Це свято символізує вознесіння Ісуса Христа на небо.

Коли у 2022 році відзначають Вознесіння Господнє, які традиції у цього свята і як підготуватися - читайте в матеріалі нижче.

Також, як і Великдень, дата цього свята відрізняється у віруючих західного обряду і східного. Православна церква західного обряду відзначає Вознесіння 26 травня, а східного - 2 червня.

Після Свого воскресіння Ісус Христос 40 днів був разом зі своїми учнями та готував їх до поширення християнської віри на землі. А на 40 день він зібрав своїх апостолів на горі Єлеон, благословив їх і вознісся на небо.

Ангели повідомили учням Ісуса Христа, що він скоро знову повернеться на землю, щоб судити живих і мертвих.

Традиції Вознесіння

У храмах і церквах в цей день проводяться святкові служби та віруючі обов'язково приділяють час для молитви. Паломники відвідують гору Елеон, щоб поклонитися каменю, звідки вознісся Ісус Христос. Служби проводяться і напередодні ввечері, а також люди ходять для причастя і сповідатися.

На Вознесіння печуть печиво у вигляді сходів, щоб"Ісусу міг вилізти на небо". Таке печиво носять на могили, щоб пом'янути мертвих.

Також готують млинці з пшеничного борошна. У деяких регіонах печуть паски та навіть роблять крашанки - на поминки.

До Вознесіння селяни намагаються закінчити всі посівні роботи, оскільки через 10 днів буде Трійця.

Вважається, що на Вознесіння Господь ходить між людей і чує їх прохання, тому в цей день потрібно молитися про здоров'я рідним і близьким.

Заборони на Вознесіння

У це свято не можна займатися важкою роботою, свариться, лаятися, вступати в конфлікти, грубити. Прибирання в будинку варто зробити напередодні, а ось роботу на городі або ремонти - відкладіть на інший день.

За старих часів говорили, що не можна в цей день голосно кричати, розкидати сміття і плювати на землю. Не можна нічого різати та стригти.

А ще на Вознесіння не вінчаються і не проводять церемонії одруження.

Не можна відвідувати кладовища в цей день, зазвичай могили померлих провідують напередодні або після свята.

На Вознесіння не можна проходити повз тих, хто потребує і не можна відмовляти людям у допомозі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята відзначатимемо у червні 2022.

А також розповідали про те, коли будемо у 2022 році відзначати Трійцю.

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