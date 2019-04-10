Літо 2019: синоптики попередили про сюрпризи погоди

Погода в Україні (pixabay.com)

Погода в Україні влітку буде примхливою і нестабільною

Погода в Україні влітку 2019 року буде дуже примхливою і синоптики рекомендують враховувати її сюрпризи при плануванні відпустки і канікул. Про це пише "1+1".

Погода влітку очікується з сюрпризами і на думку експертів, найбільш теплий сезон в цьому році скоротиться до двох місяців. Суха літня погода встановиться тільки в другій половині червня і вже до середини серпня літо практично закінчиться.

Червень 2019 року буде прохолодним. За прогнозами синоптиків, середня температура у західних областях буде від +15 до +17 градусів. На сході країни і в центрі буде трохи тепліше, від +17 до +19 градусів.

Погода в Україні влітку 2019 року (pixabay.com)

Перша половина літа буде наповнена шквальними вітрами, дощами, зливами та грозами. Для аграріїв і любителів дач така погода цілком комфортна, а от для відпочинку з дітьми на море – не дуже.

У другій половині липня істотно потеплішає і встановиться суха сонячна погода. Кінець липня і початок серпня в Україні буде спекотним і сухим. А після 15-го серпня температура поступово почне опускатися і осінь почнеться ще до кінця календарного літа. За даними синоптиків, вона буде рання і затяжна.

Літо 2019 року буде зовсім коротким (pixabay.com)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики налякали українців невтішним прогнозом на весну і літо 2019 року.

А також розповідали про те, що синоптик попередила про погіршення погодних умов 11 квітня.